Caso Jafet González: Capturan a un cuarto adolescente por homicidio de joven universitario

El hecho ocurrió la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, cuando los agresores abordaron el vehículo de la víctima.

Un cuarto adolescente presuntamente implicado en la desaparición y homicidio del joven Jafet González, quien prestaba servicio de conductor en una plataforma digital cuando desapareció, fue aprehendido este jueves en Veraguas.

La diligencia fue realizada por la Fiscalía Especializada de Adolescentes de Veraguas con el apoyo de sus brazos auxiliares.

Con esta aprehensión, el caso suma un total de seis personas vinculadas: cuatro menores de edad, tres de ellos ya con medida cautelar de detención provisional y este cuarto pendiente de audiencia para la imputación de cargos, y dos adultos de 18 y 19 años.

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A todos los implicados se les investiga por los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir, cargos que también serán formulados a este cuarto adolescente en las próximas horas, durante su respectiva audiencia de garantías.

El hecho ocurrió la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, cuando los agresores abordaron el vehículo de la víctima.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su firme compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con estricto respeto a los derechos ciudadanos, la Constitución y la Ley.