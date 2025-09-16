Caso Nivia Bósquez: cronología de los hechos tras el homicidio que conmocionó a Los Higos de Parita

La comunidad recuerda a Nivia Bósquez como una mujer trabajadora, solidaria y entregada a su pueblo, y exige que se haga justicia para que su asesinato no quede impune.

Los Higos, Herrera/Han pasado 15 días desde el homicidio de Nivia Bósquez, una mujer de 62 años, reconocida por su carácter solidario y su compromiso con la comunidad de Los Higos de Parita, en la provincia de Herrera.

La noche del crimen, Bósquez se encontraba en su abarrotería —un pequeño negocio ubicado al lado de su residencia— cuando fue sorprendida por delincuentes que la atacaron y amordazaron. Los agresores se llevaron dinero, su teléfono celular y revisaron la vivienda en busca de más pertenencias de valor.

Uno de los vecinos, aún consternado por el crimen, manifestó que para ellos ha sido un golpe muy grande porque era una gran persona y siempre ayudaba a los demás. A su vez, estaba atenta a cualquier necesidad de la comunidad.

Primeras capturas y proceso judicial

Dos días después del homicidio, el 3 de septiembre, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue detenido un hombre de 30 años, señalado como presunto responsable del asesinato. En audiencia de garantías se legalizó su aprehensión, se le imputaron cargos y se ordenó su detención provisional.

Su defensa apeló la medida, pero el 10 de septiembre el tribunal confirmó la medida por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita. El 4 de septiembre se realizó el funeral de Nivia, un acto marcado por el dolor y la indignación de familiares, amigos y vecinos que aún no asimilan la crueldad del crimen.

Más implicados en el caso

El viernes 12 de septiembre, cuatro personas más fueron capturadas en La Chorrera tras operativos de allanamiento en los corregimientos de Guadalupe y La Valdeza, en Panamá Oeste. Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron teléfonos celulares que los vincularían directamente con el homicidio.

Los cuatro sospechosos fueron presentados ante el Sistema Penal Acusatorio, donde se les decretó detención provisional por seis meses mientras avanzan las investigaciones. De igual forma, se les imputaron los mismos delitos que al primer detenido.

El lunes 15 de septiembre, un sexto hombre, de 53 años, se entregó voluntariamente a las autoridades. Esta persona, que ya era buscada por el Ministerio Público, también fue imputada por homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita, y se le dictó la medida de detención provisional.

Una comunidad golpeada por la inseguridad

En Los Higos de Parita, la población continúa conmocionada. El temor y la sensación de inseguridad se han apoderado de los residentes, quienes expresan que ya no pueden dejar sus viviendas solas por miedo a ser víctimas de robos.

Moradores de la zona expresaron que esta situación les cambió la vida. Añadieron que ahora no pueden salir tranquilos de la casa porque ya no hay seguridad.

La comunidad recuerda a Nivia Bósquez como una mujer trabajadora, solidaria y entregada a su pueblo, y exige que se haga justicia para que su asesinato no quede impune.

Con información de Yenny Caballero