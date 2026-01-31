Cebolleros de Herrera y Los Santos preocupados por importaciones y bajos precios

Proponen que los compradores del rubro se acerquen a negociar directamente o que se convoque a una reunión para acordar condiciones de compra.

Azuero/Productores de cebolla de las provincias de Herrera y Los Santos manifestaron su preocupación ante la situación que atraviesa la comercialización del producto nacional, la cual aseguran se ha visto seriamente afectada por la entrada de cebolla importada al país.

Los cebolleros advirtieron que el precio que actualmente se les paga está muy por debajo de lo normal, lo que ya anticipa pérdidas considerables para la producción nacional. Señalan que esta situación genera incertidumbre en el sector y pone en riesgo la sostenibilidad del rubro.

Edwin Pérez, productor, presidente de la Asociación de Productores de Cebolla de Azuero y miembro de la Cadena Agroalimentaria, explicó que los compradores no se están acercando a adquirir el producto local. “Nos mantenemos en una incertidumbre debido a que sentimos que los compradores del rubro no se están haciendo presentes, y eso definitivamente se debe a la cantidad de cebolla que se introdujo al país por el Tratado de Libre Comercio, ya que entre el 2 y el 5 de enero ingresaron 22 mil 300 quintales”, afirmó.

Pérez aclaró que el principal temor no es que la cebolla se quede sin vender, sino que los precios continúen bajos. “Temor de quedarse no, sino que los precios sean bajos para el productor. Tenemos altos costos, inversión en tecnología y esto se vuelve un gran problema si no hay una venta constante en el mercado”, sostuvo.

Actualmente, alrededor de 25 productores entre Herrera y Los Santos cultivan unas 70 hectáreas de cebolla, con una producción estimada de 800 quintales. Ante este panorama, los productores hicieron un llamado a las autoridades del sector agropecuario y a quienes toman decisiones dentro de las cadenas de alimentación, asegurando que algunos acuerdos internacionales están afectando cada vez más la producción nacional.

Como alternativas, proponen que los compradores del rubro se acerquen a negociar directamente o que se convoque a una reunión para acordar condiciones de compra. Además, solicitaron que se les permita llegar de forma directa al consumidor a través de Merca Panamá y exhortaron a la población a preferir la cebolla nacional.

Con información de Eduardo Javier Vega