Cementerio de San Miguelito en crisis: 910 mil dólares en morosidad y riesgo de exhumaciones

San Miguelito/La Alcaldía de San Miguelito lanzó una alerta urgente a los familiares de personas enterradas en el cementerio distrital: si no regularizan sus pagos pendientes antes de inicios de noviembre, podrían enfrentar la exhumación de los restos.

Andrea Cerrud, directora de Servicios Municipales, reveló que la deuda acumulada supera los 910 mil dólares, lo que representa casi el 77% de las fosas del camposanto.

“Estamos en una situación crítica”, explicó Cerrud. “El cementerio está operando al límite de su capacidad, y muchos usuarios no han pagado ni un centavo desde hace más de una década. Algunos adeudos datan del año 2010”.

La anualidad por el uso de una fosa es de 85 dólares, equivalente a unos 7 dólares mensuales, un monto accesible que puede ajustarse según la capacidad de cada familia. Además, la municipalidad lanzó una moratoria vigente que exonera el 30% de la deuda a quienes se acerquen a regularizar su situación.

Atención presencial durante el Día de los Difuntos

Ante la cercanía del 1 y 2 de noviembre, fechas en las que miles de personas visitan a sus seres queridos, la Alcaldía de San Miguelito desplegará personal en el cementerio para orientar a los visitantes.

“Estaremos el domingo 2 desde temprano para brindar información, aunque el trámite formal debe hacerse en nuestras oficinas, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.”, aclaró Cerrud.

La directora insistió en que el objetivo no es sancionar, sino garantizar la sostenibilidad del servicio. “No vamos a exhumar todas las fosas de golpe. Será un proceso progresivo, enfocado primero en los casos más antiguos y sin contacto. Queremos darle a la gente la oportunidad de ponerse al día”.

Nuevas obras para ampliar capacidad

Más allá de la deuda, San Miguelito también avanza en mejoras físicas del camposanto. Actualmente, se ejecuta una licitación para remodelar oficinas administrativas y la capilla, además de construir columbarios —espacios para urnas funerarias—, un servicio que hoy no se ofrece. También se adecuará más terreno para crear nuevas fosas, ante la saturación actual.

“Necesitamos seguir brindando este servicio con dignidad a los vecinos del distrito”, subrayó Cerrud. “Pero para eso, todos debemos cumplir con nuestra parte”.

¿Qué debe hacer si tiene un familiar enterrado allí?

Acercarse a las oficinas municipales (lunes a viernes, 8 a.m. – 4 p.m.) para conocer el monto exacto de su deuda. Aprovechar la moratoria: con un arreglo de pago, se elimina el 30% del saldo. Actuar antes de inicios de noviembre, fecha límite establecida por el Consejo Municipal para evitar procesos de exhumación.

La Alcaldía reitera que su prioridad es la preservación de la memoria y el respeto a los difuntos, pero también la viabilidad financiera de un servicio esencial. “No se trata de cobrar por cobrar”, concluyó Cerrud, “sino de asegurar que el cementerio siga funcionando para las próximas generaciones”.

Con información de Heidy Morán