Centros comerciales reportan más de $200 millones en pérdidas acumuladas

Debido a las pérdidas económicas que reportan, no podrán contratar a unos 15 mil empleados durante la temporada alta. Se estima que los centros comerciales pierden entre $7 y $8 millones de dólares diarios por los cierres.

Desde el pasado 20 de octubre tras la aprobación del contrato minero por parte del Gobierno Central, el país ha estado inmerso en una crisis sociopolítica con manifestaciones masivas a nivel nacional, las cuales han paralizado a casi todos los sectores de producción del país. La principal medida de presión que han tomado los manifestantes son los constantes cierres de calles en las vías principales de todas las provincias.

Esta situación, repercute en cada escalón de la economía panameña y debido a ella, los centros comerciales han señalado que no se ejecutará la contratación de al menos unos 15 mil empleados eventuales que regularmente se contratan como apoyo en los meses de noviembre y diciembre debido a la temporada alta en ventas.

Erick Zamora, miembro de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), explicó en Noticias AM, que los centros comerciales se han visto muy afectados por los cierres porque han bloqueado las operaciones y les ha tocado reducir jornadas, trabajando solo entre 5 o 6 horas por día, la situación ha afectado tanto a clientes como a los colaboradores.

Detalló que, gran parte de los centros comerciales agremiados a la Apacecom, se encuentran en las arterias principales de circulación las cuales son escenario de cierres y por esa razón, las personas no pueden llegar y cuando lo hacen realizan las compras muy rápidamente para evitar quedar atrapados en los cierres.

Regularmente, noviembre da inicio a la temporada alta y es la época del año en donde el comercio tiene las expectativas de incrementar las ventas, ya que, las personas realizan muchas compras navideñas y también los días libres de noviembre ayudan al tráfico de personas en los centros comerciales.

Por la situación actual, este escenario no se ha dado y el tráfico de clientes se redujo de manera significativa, explicó Zamora que en la primera semana de protestas, los centros comerciales operaron con 10% y 15% de tráfico, durante la segunda y tercera semana fue entre 30% y 35 %, en la cuarta semana llegaron al 60% del tráfico habitual y el fin de semana que hubo día feriado se estuvo en un 70% del tráfico habitual.

Durante la temporada alta (noviembre y diciembre), los centros comerciales del país ejecutan miles de contratos temporales, que entran casi en un 90% como personal de apoyo operativo. Entre estos se destacan personal de mantenimiento, seguridades, y todo tipo de operarios. Además, se suma el personal de logística en los almacenes grandes y en locales más pequeños, se contratan vendedores adicionales para atender a la gran cantidad de personas que acuden a realizar las compras de fin de año.

Detalló Zamora, que los 15 mil contratos eventuales solo representan a lo que se contrata dentro de los centros comerciales, no se toma en cuenta a todos los empleos que se generan en otras actividades comerciales.

Pérdidas económicas

Explicó que, noviembre ya se vio deslucido a nivel de comercio, y las afectaciones repercuten en las micro y pequeñas empresas que se ven afectadas porque no perciben los ingresos que se generan en torno a las fiestas patrias, como parte de las actividades que realizan los comercios para atraer a los clientes con presentaciones de bandas musicales y servicios de animaciones. Además, señaló que las celebraciones navideñas de decoración e iluminación y shows están en riesgo por la crisis actual.

Según Zamora, estiman que las pérdidas diarias en ventas no efectuadas se encuentran entre $7 a $8 millones de dólares diarios solo en el segmento de los centros comerciales.

Y, durante los 24 días de protestas, estiman la pérdida acumulada entre $200 a $220 millones en los centros comerciales agremiados a Apacecom.

El empresario dijo que hay un gran desmejoramiento en la capacidad de compra de las personas porque no hay flujo de efectivo disponible y esta situación, pone en riesgo la temporada navideña, ya que, no hay un panorama claro y no están seguros si podrán operan al 100% como lo estaban haciendo antes de noviembre.