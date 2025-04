China acusa a EEUU de 'orquestar campaña sensacionalista' en su contra

Luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistiera en la supuesta amenaza que representa China al canal de Panamá, y asegurara que no van a permitir que el país asiático ponga en peligro la operación de la ruta interoceánica, la Embajada de la República Popular China en Panamá se pronunció.

En un comunicado colgado en la red social X, la Embajada de China expresó que nunca ha participado en la gestión ni en la operación del Canal de Panamá, ni ha interferido en los asuntos del Canal. "La parte china siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el Canal y reconoce el Canal como una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral".

Hegseth durante su visita en Panamá, lanzó un fuerte mensaje sobre la importancia estratégica del Canal y reafirmó el compromiso de su país con la seguridad de la región.

"El canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas. Los Estados Unidos no va a permitir que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del Canal", expresó Hegseth.

Continuó diciendo: "Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal. Junto con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro".

Frente a esto, China dijo que han dejado muy clara su posición al respecto en los documentos oficiales emitidos conjuntamente por China y Panamá en el marco de las visitas recíprocas de los presidentes de ambos países.

Pese a los señalamientos en que EEUU repite hasta la saciedad la "interferencia e influencia china" sobre el Canal, recordaron que "en la historia la única vez en que el Canal fue cortado fue precisamente por la invasión de EEUU en 1989. ¿Quién está defendiendo la neutralidad y la prosperidad del Canal?, ¿quién pregona sin cesar "recuperar el Canal"?, y ¿quién representa la verdadera amenaza para el Canal? La gente sacará su propio juicio".

También hicieron referencia al Memorándum de Entendimiento sobre la Construcción Conjunta de la Franja y la Ruta firmado entre China y Panamá en noviembre de 2017, con el cual la cooperación bilateral ha contado con garantías políticas más sólidas, inversiones sustanciales y amplio respaldo popular.

Destacan que la cooperación entre ambos países en comercio, inversiones, infraestructuras, finanzas y asistencia ha experimentado un desarrollo acelerado, obteniendo abundantes logros que brindan beneficios tangibles a Panamá y los panameños.

Haciendo caso omiso de los hechos, EE.UU. ha orquestado una campaña sensacionalista de la "teoría sobre la amenaza china", en un intento de sabotear la cooperación chino-panameña. Todo ello parte exclusivamente de las propias finalidades geopolíticas de EE.UU., dejando al descubierto su pretensión hegemónica", expresan.

Continúan cuestionando: "¿Quién está practicando desenfrenadamente el chantaje y el despojo? Eso está más que claro ante los ojos de todos".

Las relaciones entre EEUU y Panamá no deben ser excluyentes. Desarrollar relaciones con China constituye una decisión soberana de Panamá como país soberano, y una decisión de su pueblo, en la cual EE.UU. no tiene derecho alguno a intervenir".

Concluyen con un mensaje al país del norte de América: "Exhortamos a EE.UU. a reflexionar profundamente sobre su actitud tan intimidante como abusiva y sus actos de despojo contra Panamá y otros países en desarrollo de América Latina y el Caribe, y dejar sus calumnias contra China. En lugar de lanzar difamaciones contrarias a la realidad contra China y sembrar cizaña por doquier, más vale concentrar sus esfuerzos para traer beneficios para la gente local".