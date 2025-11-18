Chiquita reiniciará producción en enero y alcanzará exportación plena a finales de 2026

Chiquita Panamá ya ha incorporado 2 mil trabajadores bajo distintas modalidades de contratación para acelerar la limpieza y adecuación de las fincas.

La actividad bananera en Bocas del Toro avanza hacia su recuperación. Este martes, el presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con el presidente de Chiquita Panamá, Carlos López Flores, para revisar el progreso del proceso de reactivación de las fincas y la operación agrícola de la empresa, paralizada desde la huelga ilegal registrada a inicios de 2025.

Según detalló López Flores, Chiquita Panamá ya ha incorporado 2 mil trabajadores bajo distintas modalidades de contratación para acelerar la limpieza y adecuación de las fincas. Esta misma semana iniciará la firma de contratos directos con el objetivo de reiniciar la producción y exportación de banano en enero de 2026, y ampliar la fuerza laboral a 5 mil empleados para febrero del próximo año.

El presidente de la compañía destacó que el proceso avanza incluso mejor de lo esperado. “La plantación está en mejores condiciones de las que estimamos y esperamos continuar con el plan un poquito más acelerado”, afirmó. La proyección es que entre febrero y marzo de 2026 la producción alcance su capacidad completa. Además, se espera que para finales de ese mismo año la exportación de toneladas y cajas de banano regrese a los niveles previos a la paralización.

Te puede interesar: Autorizan compra de terreno para ampliar el Aeropuerto de Isla Colón

La reunión también contó con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; y asesores del Ejecutivo. Ambos ministerios han acompañado a Chiquita en cada fase del proceso, conforme al Memorando de Entendimiento firmado entre el Gobierno y la empresa en agosto pasado.

Moltó resaltó que el cumplimiento del memorando ha sido clave para avanzar en la recuperación del principal producto de exportación agrícola del país. Muñoz, por su parte, celebró que muchos de los nuevos empleos están siendo ocupados por jóvenes y mujeres de la provincia. “El presidente Mulino está 100% comprometido con la reactivación económica de Bocas del Toro”, afirmó.

La compañía reiteró su confianza en Panamá y agradeció el apoyo gubernamental para restablecer una operación estratégica para la economía local, el empleo y las exportaciones del país.