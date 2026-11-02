Chiriquí incorpora laboratorio portátil para analizar suelos directamente en fincas de productores

Esta herramienta permitirá fortalecer la asistencia técnica a los productores y beneficiarios de proyectos ambientales, al proporcionar información precisa sobre las condiciones y el potencial de los terrenos.

Chiriquí/Productores agropecuarios de la provincia de Chiriquí cuentan con una nueva herramienta tecnológica que permite analizar las condiciones de sus terrenos directamente en las fincas, sin necesidad de trasladar muestras a laboratorios convencionales.

Se trata de Doctor Soil, un laboratorio portátil incorporado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que ofrece resultados en pocos minutos sobre parámetros fundamentales para el manejo de los cultivos y la conservación de los suelos.

El equipo permite medir macroelementos y micronutrientes, entre ellos el pH, nitrógeno, fósforo y potasio, información que ayuda a identificar las necesidades de cada terreno y orientar las decisiones de los productores.

Richel César, técnico del Departamento de Conservación de Suelo, explicó que esta tecnología facilita conocer de primera mano las condiciones de los terrenos y determinar qué medidas pueden contribuir a mejorar su productividad.

Las primeras evaluaciones se desarrollan en fincas de productores vinculados a iniciativas de manejo sostenible de la tierra. Durante los recorridos, especialistas recolectan y analizan muestras de terrenos con diferentes características para ofrecer recomendaciones según sus condiciones.

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Además de su aplicación en la actividad agrícola, los resultados sirven de apoyo para proyectos de restauración ambiental y el establecimiento de plantaciones forestales.

El director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, destacó que esta herramienta permitirá fortalecer la asistencia técnica a los productores y beneficiarios de proyectos ambientales, al proporcionar información precisa sobre las condiciones y el potencial de los terrenos.

La iniciativa busca acercar los análisis de suelo a las comunidades rurales y promover prácticas que permitan mejorar el rendimiento de las actividades agropecuarias sin comprometer la conservación de los recursos naturales.