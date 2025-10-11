Chiriquí: MOP anuncia apertura del puente sobre la quebrada San Cristóbal para el próximo miércoles

El director regional del MOP en Chiriquí explicó que, aunque se utilizó concreto de secado rápido en la obra, aún falta colocar otros elementos y nivelarlo con la calle.

David, Chiriquí/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el próximo miércoles se estaría habilitando el acceso al puente sobre la quebrada San Cristóbal, que conecta las comunidades de Pedregal con David Sur, David Centro y otras zonas cercanas en la provincia de Chiriquí.

Actualmente, se inició el proceso de vaciado de concreto como parte de las labores de reparación de la estructura, sin embargo, las autoridades aclararon que el puente no será habilitado todavía.

El director regional del MOP en Chiriquí explicó que, aunque se utilizó concreto de secado rápido en la obra, aún falta colocar otros elementos y nivelarlo con la calle.

Lo fuerte del puente queda hoy instalado, que era la losa. Por seguridad, el puente permanecerá cerrado”, precisó

Mientras avanzan las labores de reparación, la representante de David Sur planteó la necesidad de intervenir otras estructuras en la zona, entre ellas el puente de la comunidad de Villa Lorena, que, según indicó, será atendido próximamente.

Ante esto, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones mientras se culminan los trabajos que permitirán restablecer el paso vehicular de manera segura.

El proyecto sobre la quebrada San Cristóbal forma parte de los esfuerzos del MOP por mejorar la conectividad vial en la provincia de Chiriquí y garantizar la seguridad de los usuarios en puntos estratégicos de la red de carreteras.

Con información de Demetrio Ábrego.