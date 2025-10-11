Caso Conades: 12 personas imputadas por peculado en proyectos inconclusos de unidades sanitarias

De acuerdo con el Ministerio Público, Conades ha presentado 45 denuncias relacionadas con este caso, de las cuales 28 cuentan con informes de auditoría y las restantes 17 están a la espera.

Panamá/La Operación Sanidad, investigación relacionada con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), avanza con la imputación de nueve personas, entre excontratistas y exfuncionarios.

Nueve personas han sido imputadas por el delito de peculado por extensión [no son servidores públicos] vinculado a la construcción inconclusa de unidades sanitarias en distintas provincias del país, entre ellas Herrera, Coclé, Colón, Panamá Centro y Chiriquí. Mientras que otras tres son exfuncionarios relacionados directamente con este caso.

De acuerdo con los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, la lesión patrimonial asciende a $8,547,833.26.

Por el momento, se ha logrado recuperar $312,517.24 gracias a un acuerdo de pena alcanzado con uno de los imputados. Se trata de un contratista vinculado al escándalo de corrupción del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) que fue condenado a 48 meses de prisión y al resarcimiento económico al Estado.

Según el informe del Ministerio Público, Conades ha presentado 45 denuncias relacionadas con este caso, de las cuales 28 cuentan con informes de auditoría y las restantes 17 están a la espera del dictamen de la Contraloría. En el marco de la investigación se han realizado seis diligencias de allanamientos y 14 casos han sido judicializados.

Del total de imputados, por ejemplo, una persona mantiene detención provisional. Se trata del actual alcalde de Pocrí, Los Santos, Manuel Soriano. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones, a solicitud del Ministerio Público, ratificó su detención. Soriano, entre 2014 y 2019, fue secretario de Conades.

Otro permanece con medida de retención domiciliaria, seis cuentan con medidas cautelares distintas a la detención, y una persona fue condenada a 44 meses de prisión tras llegar a un acuerdo de pena y resarcir el daño a la entidad.

Esta investigación gira en torno al uso de fondos destinados al Plan Cero Letrinas, un componente del Programa de Sanidad Básica, una de las principales promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, para mejorar las condiciones de higiene de comunidades vulnerables.

Operación Istmo: 14 imputados por peculado y fe pública en el Miviot

En paralelo, la Operación Istmo, vinculada a hechos ocurridos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), reveló una lesión patrimonial provisional de $300,000, según los informes de auditoría interna de la entidad.

El caso está relacionado con el delito contra la fe pública y peculado, tras descubrirse que funcionarios eran nombrados sin prestar servicios dentro de la institución.

Durante la investigación se llevaron a cabo 14 diligencias y se logró la imputación de cargos a 14 personas, quienes mantienen medidas cautelares distintas a la detención preventiva.

Las autoridades recalcaron que ambos procesos —Operación Sanidad y Operación Istmo— forman parte de los esfuerzos del Ministerio Público por combatir la corrupción y el uso indebido de fondos públicos, así como de las 4,725 causas activas a nivel nacional que mantiene la entidad.