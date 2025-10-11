Canatra a transportistas: 'La vida de cada uno de los pasajeros está literalmente en sus manos'

“ Al conducir un vehículo de transporte público, llevan vidas a bordo , siendo esto la verdad fundamental que debe guiar cada una de sus decisiones en la carretera”, enfatiza el comunicado.

Panamá/La Cámara Nacional del Transporte (Canatra) hizo un enérgico llamado a los transportistas luego de los siniestros registrados en los últimos días, en los que unidades del transporte público de pasajeros se han visto involucradas.

En un comunicado oficial firmado por el presidente Jorge Dimas Collado, la organización pidió a los conductores recordar “la inmensa responsabilidad que portan cada vez que se sientan al volante”, ya que su labor “es de vital importancia para la comunidad”.

El llamado se da en medio de dos accidentes de tránsito que involucran al transporte público del país, ocurridos esta semana: uno en la Unión Nacional de Azuero, vía Chepo, donde hubo fallecidos, y el otro en Capira, en ambos casos con heridos de gravedad.

En ese sentido, Canatra enfatizó que “no deben, bajo ninguna circunstancia, poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y demás usuarios de la vía”, y dirigió un mensaje directo a aquellos transportistas “que no estén cumpliendo con las normativas de tránsito vial”, cuyos vehículos y certificados de operación estén registrados a través de las organizaciones afiliadas a la cámara.

“Al conducir un vehículo de transporte público, llevan vidas a bordo, siendo esto la verdad fundamental que debe guiar cada una de sus decisiones en la carretera”, enfatiza el comunicado.

La cámara expresó su preocupación ante el incremento de accidentes derivados de “la imprudencia, el incumplimiento de las normas de tránsito y las maniobras arriesgadas”, factores que —advirtieron— “siguen siendo causas directas de accidentes de tránsito”. Asimismo, recordó que “la violación a una de estas normas puede tener consecuencias devastadoras”.

En ese sentido, Canatra mandató a sus agremiados a detener de inmediato la imprudencia y exigió un compromiso total con la seguridad vial, al tiempo que recalcó que “la disciplina y la responsabilidad son la única garantía para que cada viaje realizado termine sin incidentes”.

En el comunicado, la dirigencia también fue contundente al señalar que “la vida de cada uno de los pasajeros está literalmente en sus manos”, e instó a los conductores a “no permitir que la prisa y la negligencia provoquen un dolor irreparable”.

Además, la organización reafirmó su compromiso con la búsqueda de “soluciones efectivas para mejorar la calidad de vida y la movilidad segura de los usuarios del transporte en todo el país”, destacando que el trabajo conjunto con las autoridades y el sector transporte es fundamental para garantizar la seguridad en las vías.