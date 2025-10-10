Capira: Accidente entre dos buses deja varios heridos y mantiene el tráfico afectado

“Es importante que los conductores tengan un poquito de paciencia para que podamos desplazar los recursos correspondientes a la escena y así terminar de dar atención a todos los pacientes”, señaló el comandante.

Panamá Oeste/Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes entre dos buses de transporte público, un Coaster y un “diablo verde”, mantiene el tráfico vehicular afectado en el sector de Capira, confirmó el comandante Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

“El hecho se registró aproximadamente a las 5:40 a.m. y, al momento, la información es preliminar porque nuestros equipos acaban de arribar a la zona hace cerca de 10 minutos. Tenemos aproximadamente tres pacientes atrapados en el coaster, y estamos realizando labores de liberación”, explicó Delgado.

El comandante detalló que en el lugar trabajan unidades de las estaciones de Chame y Capira, además de contar con el apoyo de ambulancias del SUME 911 y personal de la Policía del Tránsito, que se encuentra regulando la circulación en el área.

“Estamos enfocados en las labores de liberación y en la clasificación de la cantidad de heridos para ser derivados a los centros hospitalarios, principalmente en La Chorrera”, añadió.

Delgado indicó que hasta el momento se han clasificado seis pacientes en estado crítico, de al menos 26 heridos, aunque esta cifra “está por confirmarse” a medida que avance la atención médica. “Se hablaba de ocho personas heridas, pero este número podría aumentar por la situación en ambos buses”, precisó. También confirmó que ya se ha alertado a la Caja de Seguro Social, que está enviando unidades adicionales, al igual que ambulancias del Cuerpo de Bomberos desde La Chorrera.

Vía cerrada y fuerte congestión vehicular

Debido al accidente, la vía hacia el interior del país se mantiene completamente cerrada, por lo que Delgado hizo un llamado a los conductores a mantener la calma.

“Es importante que los conductores tengan un poquito de paciencia para que podamos desplazar los recursos correspondientes a la escena y así terminar de dar atención a todos los pacientes”, señaló.

Aunque la vía hacia la ciudad de Panamá está habilitada, el tránsito se mantiene lento en ambos sentidos. “El tráfico está bastante denso producto del accidente. Muchas personas reducen la velocidad para observar, por lo que reiteramos el llamado a seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito”, concluyó.