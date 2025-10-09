Ministra Montalvo señala que se evalúa plan piloto para mejorar el tráfico hacia Panamá Oeste

Durante la inspección, la funcionaria reconoció que, pese a la ampliación de la vía a ocho carriles después del Puente de las Américas, el tráfico sigue siendo un problema por el desorden en la circulación.

La Chorrera, Panamá Oeste/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó este jueves 9 de octubre un recorrido desde la Gran Terminal Nacional de Transporte en Albrook hasta el puente de las Américas con el fin de observar de primera mano las dificultades de movilidad que enfrentan a diario los residentes de Panamá Oeste.

El trayecto, de apenas unos kilómetros, tomó cerca de una hora. Durante la inspección, la funcionaria reconoció que, pese a la ampliación de la vía a ocho carriles después del puente de las Américas, el tráfico sigue siendo un problema por el desorden en la circulación.

Entre las principales irregularidades observadas, mencionó la presencia de vendedores ambulantes en las vías y puestos informales que interrumpen el flujo vehicular.

La ministra adelantó que el Gobierno evalúa la implementación de un plan piloto que buscaría reducir el tiempo de recorrido entre la terminal y el puente de una hora a unos 30 minutos. La propuesta contempla la habilitación de un carril exclusivo y un flujo único de transporte público, similar al que se mantiene en la Cinta Costera, además del refuerzo con unidades de tránsito.

La medida también estaría acompañada por la integración del sistema de transporte público, incluyendo el Metro de Panamá y Metrobus, para facilitar la conexión de los pasajeros con la terminal. La mesa técnica encargada de definir los detalles se reunirá nuevamente este viernes, cuando se decidirá la fecha de inicio de las pruebas.

Los residentes consultados durante el recorrido manifestaron su esperanza de que las medidas se traduzcan en una mejoría del tránsito, uno de los problemas más persistentes para quienes viajan diariamente entre la capital y Panamá Oeste.

Con información de Luis Carlos Velarde.