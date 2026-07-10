Cerrarán un tramo de la avenida Santa Elena, en Parque Lefevre, desde este viernes 10 hasta el lunes 13 de julio

Las autoridades recomendaron a los residentes del área tomar las previsiones necesarias, ya que durante los trabajos se realizarán cierres controlados del suministro de agua, por lo que solicitaron almacenar agua con anticipación.

Panamá/ Un tramo de la avenida Santa Elena, en Parque Lefevre, permanecerá cerrado desde este viernes 10 de julio, a las 9:30 a. m., hasta el lunes 13 de julio de 2026, debido a trabajos de rehabilitación que ejecutarán el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

De acuerdo con el comunicado, el cierre comprenderá el tramo entre la calle 85C Este y la calle 9.ª, informó la Junta Comunal de Parque Lefevre. Durante ese período se realizarán trabajos de rehabilitación de alto impacto.

Las autoridades recomendaron a los residentes del área tomar las previsiones necesarias, ya que durante los trabajos se realizarán cierres controlados del suministro de agua, por lo que solicitaron almacenar agua con anticipación.

La Junta Comunal de Parque Lefevre indicó que las labores se desarrollan en coordinación con el MOP y el Idaan y agradeció la comprensión de la comunidad durante el período de ejecución de los trabajos.