Cierran temporalmente la ruta Paso Ancho–Los Llanos por deslizamientos en el Parque Nacional Volcán Barú

Barú, Chiriquí/Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron la caída de árboles y deslizamientos de tierra en la ruta Paso Ancho–Los Llanos, dentro del Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

Por motivos de seguridad, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció este domingo 26 de octubre el cierre temporal del acceso mientras equipos técnicos y guardaparques realizan labores de limpieza, evaluación y reparación de los daños.

La institución recomendó a los visitantes seguir las indicaciones del personal del parque y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura de la vía. De manera paralela, se reportó el aumento del caudal del río San Bartolo debido a las intensas precipitaciones.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo constante en este afluente, así como en los ríos Palo Blanco y Chiriquí Viejo, que también presentan incrementos significativos en su nivel.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población que habita en zonas cercanas a ríos, quebradas y lagos a evitar actividades de pesca o recreación y mantenerse en alerta ante posibles crecidas o inundaciones, especialmente en áreas de alto riesgo.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), las lluvias de este fin de semana están relacionadas con los efectos indirectos del huracán Melissa. El boletín meteorológico advierte que durante la tarde del domingo podrían presentarse tormentas dispersas e intensas a lo largo de la vertiente del Pacífico, con mayor acumulación de lluvias en Chiriquí, Veraguas centro y sur, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y sectores del este del país.