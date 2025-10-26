Clima en Panamá: fuertes lluvias podrían provocar inundaciones en Azuero y el oriente del país, advierte Imhpa

🌧️ Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se esperan durante la madrugada y la mañana lluvias ligeras y chubascos esporádicos sobre Bocas del Toro, mientras que el resto de la región se mantendrá parcialmente nublado. 🌧️ Durante la tarde se prevén tormentas dispersas con episodios intensos a lo largo de la vertiente del Pacífico, con mayor probabilidad de acumulados significativos en Chiriquí, Veraguas centro y sur, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y sectores del este del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió sobre el potencial desarrollo de inundaciones en sectores de la península de Azuero y el oriente del país este domingo 26 de octubre, debido a la persistencia de lluvias intensas asociadas a condiciones atmosféricas inestables.

Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se esperan durante la madrugada y la mañana lluvias ligeras y chubascos esporádicos sobre Bocas del Toro, mientras que el resto de la región se mantendrá parcialmente nublado.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían intensificarse con aguaceros y tormentas de moderada a fuerte intensidad, especialmente en zonas montañosas entre Bocas del Toro y Colón, lo que podría generar crecidas de ríos y deslizamientos puntuales.

En la noche se prevén lluvias de variada intensidad en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. En la vertiente del Pacífico, las lluvias continuarán desde horas de la mañana con aguaceros intermitentes entre Chiriquí y la península de Azuero, así como en el sector oriental del país, desde Pacora y Bayano hasta la provincia del Darién.

El Imhpa advierte que podrían registrarse crecidas y desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos, principalmente en el oeste de la península de Azuero. Durante la tarde se prevén tormentas dispersas con episodios intensos a lo largo de la vertiente del Pacífico, con mayor probabilidad de acumulados significativos en Chiriquí, Veraguas centro y sur, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y sectores del este del país.

En la comarca Emberá Wounaan, también podrían registrarse lluvias de intensidad variable. En la noche persistirá la inestabilidad atmosférica, con aguaceros aislados en las regiones occidental y oriental, tanto en tierra como en zonas marítimas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 30 °C en el Caribe, y de 27 °C a 30 °C en el Pacífico, mientras que en las zonas montañosas se mantendrán por debajo de los 24 °C. Los vientos predominantes del oeste y suroeste podrían alcanzar velocidades de entre 15 y 35 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, especialmente durante los episodios de lluvia más intensos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes de entre 1.0 y 1.6 metros de altura, con periodos de 7 a 12 segundos, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.7 y 1.6 metros, con periodos de 14 a 18 segundos. El informe también indica que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre niveles bajos y moderados a lo largo del país.