Cierres en Panamá Pacífico por obras de la Línea 3 del Metro: horarios y rutas alternas
Desde este 13 de julio habrá cierres nocturnos en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico por trabajos de la Línea 3 del Metro. Conozca los horarios y las rutas alternas.
El Metro de Panamá anunció cierres temporales en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro. Las restricciones comenzarán este lunes 13 de julio y se extenderán durante un mes, en horario nocturno.
De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se aplicarán todos los días de 9:30 p.m. a 4:00 a.m.
¿Qué vías permanecerán cerradas?
Durante el periodo de obras quedarán inhabilitados la rotonda y los carriles del puente vehicular de Panamá Pacífico en ambos sentidos, específicamente en los tramos:
- Cocolí → Panamá Pacífico.
- Panamá Pacífico → Cocolí.
Estas restricciones forman parte de los trabajos que se desarrollan para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.
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Rutas alternas para los conductores
Las autoridades recomendaron utilizar las siguientes rutas mientras duren los cierres:
- Desde Panamá Centro hacia Panamá Pacífico: utilizar el nuevo ramal de acceso a Panamá Pacífico.
- Desde Panamá Pacífico hacia Cocolí: dirigirse hacia Panamá Centro y realizar el retorno por Veracruz.
Las rutas estarán debidamente señalizadas y contarán con la presencia de unidades de tránsito y banderilleros para orientar a los conductores.
Piden seguir la señalización
El Metro de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan generar los trabajos y exhortó a los conductores a respetar la señalización temporal instalada en el área para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.