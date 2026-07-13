Cierres en Panamá Pacífico por obras de la Línea 3 del Metro: horarios y rutas alternas

Desde este 13 de julio habrá cierres nocturnos en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico por trabajos de la Línea 3 del Metro. Conozca los horarios y las rutas alternas.

El Metro de Panamá anunció cierres temporales en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro. Las restricciones comenzarán este lunes 13 de julio y se extenderán durante un mes, en horario nocturno.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se aplicarán todos los días de 9:30 p.m. a 4:00 a.m.

¿Qué vías permanecerán cerradas?

Durante el periodo de obras quedarán inhabilitados la rotonda y los carriles del puente vehicular de Panamá Pacífico en ambos sentidos, específicamente en los tramos:

Cocolí → Panamá Pacífico.

Panamá Pacífico → Cocolí.

Estas restricciones forman parte de los trabajos que se desarrollan para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Rutas alternas para los conductores

Las autoridades recomendaron utilizar las siguientes rutas mientras duren los cierres:

Desde Panamá Centro hacia Panamá Pacífico: utilizar el nuevo ramal de acceso a Panamá Pacífico .

utilizar el . Desde Panamá Pacífico hacia Cocolí: dirigirse hacia Panamá Centro y realizar el retorno por Veracruz.

Las rutas estarán debidamente señalizadas y contarán con la presencia de unidades de tránsito y banderilleros para orientar a los conductores.

Piden seguir la señalización

El Metro de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan generar los trabajos y exhortó a los conductores a respetar la señalización temporal instalada en el área para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.