Cierres parciales en el puente de las Américas el lunes 22 y martes 23 de junio

El Ministerio de Obras Públicas informó que realizará trabajos en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., en sentido hacia la ciudad capital.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó que los días lunes 22 y martes 23 de junio realizará trabajos de instalación de banderas, por lo que será necesario el cierre parcial de los carriles del puente de las Américas en sentido hacia la ciudad capital.

En un comunicado, la institución explicó que durante la intervención, programada en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., “se intervendrán dos carriles en dirección a Panamá para la utilización del equipo requerido”.

De igual manera indicaron que, la zona donde se realizarán los trabajos contará con señalizaciones y personal de seguridad vial.

El MOP, pide a los conductores atender las indicaciones y mantener una velocidad máxima de 40km/h al acercarse a la zona.