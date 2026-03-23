Cinco aprehendidos por pandillerismo tras 11 allanamientos en Torrijos Carter

Durante la operación se realizaron un total de 11 diligencias de allanamiento en esta zona, donde, según las investigaciones, el grupo mantenía control territorial.

Un operativo desplegado desde la madrugada dejó cinco capturados por pandillerismo en el sector de El Hueco, área señalada por constantes hechos de violencia.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), en conjunto con la Policía Nacional, desarrolló la operación “Territorio”, que dejó como resultado la aprehensión de cinco personas.

El operativo se ejecutó desde la madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de las acciones contra grupos delictivos organizados.

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De acuerdo con las autoridades, los cinco aprehendidos están vinculados a la pandilla denominada “Los Cantorales”, la cual estaría relacionada con presuntas amenazas, intercambios de disparos, robos, venta de drogas, homicidios y lesiones personales en el sector de El Hueco de Torrijos Carter, en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Durante la operación se realizaron un total de 11 diligencias de allanamiento en esta zona, donde, según las investigaciones, el grupo mantenía control territorial.

Las pesquisas se remontan a noviembre de 2025, cuando residentes del sector denunciaron estos hechos delictivos ante las autoridades, lo que dio inicio a las investigaciones.

En las próximas horas, los detenidos serán presentados por el Ministerio Público ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.