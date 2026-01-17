Una ciudad, dos realidades: calles limpias en el centro y vertederos en la periferia

Algunos residentes manifestaron que los desechos los tiran en un sitio no destinado, porque no pasa el carro de la basura, y nadie nos recoge la basura.

Este sábado varios sectores de la ciudad amanecieron con una imagen que, según los transeúntes, es poco habitual: tinaqueras vacías y calles con poca basura.

En la Cuchilla de Calidonia, lo mismo ocurre en puntos de Santa Ana, sin mayores desechos, e igual en los callejones que colindan con la avenida central, sin los acostumbrados pataconcitos que, según los peatones, marcan el paisaje urbano.

En contraste, en las periferias del distrito de Panamá, como en Felipillo, el panorama es otro.

Algunos residentes manifestaron que los desechos los tiran en un sitio no destinado, porque no pasa el carro de la basura, y nadie nos recoge la basura.

Te puede interesar: Pesca, tradición y turismo se unen en la Feria del Mar de Pixvae en Veraguas

Son al menos dos lotes al lado de la vía Interamericana que, según los residentes, llevan años convertidos en vertederos improvisados. Y la tónica son estos carretilleros que sacan la basura desde la comunidad para arrojarla en los lotes donde no solo hay basura, sino también agua estancada, alimañas, malos olores y riesgo para la salud.

Otra residente dijo que están invadidos en basura, y cuando llueve también hay aguas servidas.

Los residentes aseguran que al menos dos veces por semana pasa maquinaria llevándose parte de la basura del lote.

Al cierre de esta nota, la autoridad de aseo no respondió a nuestras consultas. Mientras tanto, los residentes esperan conocer cuál es la frecuencia de los camiones en su comunidad y qué planes hay para mejorar la gestión de la basura en el distrito de Panamá.

Información de Fabio Alonso, Caballero TVN Noticias.