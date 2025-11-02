Clima en Panamá: Aguaceros dispersos y actividad eléctrica en varias regiones del país

Durante la mañana , el informe indica lluvias aisladas y dispersas desde Colón hasta Bocas del Toro , además de sectores de Panamá, Panamá Oeste, las costas de la península de Azuero , el sur de Veraguas y las costas de Chiriquí .

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) anunció que para el resto del día de hoy se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en zonas marítimas incursionando en la vertiente del Caribe y costas del Pacífico, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles condiciones adversas.

Durante la mañana, el informe indica lluvias aisladas y dispersas desde Colón hasta Bocas del Toro, además de sectores de Panamá, Panamá Oeste, las costas de la península de Azuero, el sur de Veraguas y las costas de Chiriquí.

En horas de la tarde, se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en la vertiente del Pacífico, Colón y zonas montañosas del país, así como aguaceros aislados en el resto del territorio nacional.

Para la noche, se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la región Oriental del país, sectores de Panamá y el Golfo de Panamá, mientras que en el resto del país se mantendrán lluvias aisladas.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 24°C en la Cordillera Central y entre 27°C y 31°C en el resto del país.

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe se esperan en la mañana vientos del Suroeste a Noroeste con velocidades hasta de 20 km/h, variando durante el día a vientos del Oeste a Norte con velocidades hasta de 25 km/h.

En la vertiente del Pacífico, los vientos serán variables menores de 15 km/h en la mañana, mientras que en la tarde y noche soplarán del Sur a Noroeste con velocidades hasta de 20 km/h.

Condiciones marítimas e índices UV-B

En el Caribe, se prevén olas con alturas entre 0.6 y 1.2 metros y periodos entre 04 y 08 segundos.

En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.5 y 1.6 metros con periodos entre 15 y 17 segundos, por lo que se mantiene un aviso de vigilancia por mar de fondo.

Mientras que los índices de radiación UV-B oscilarán entre 03 y 08, representando niveles de riesgo moderado a muy alto en el país.