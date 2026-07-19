Clima en Panamá: ¿Verás la final del Mundial fuera de casa? Así estará el tiempo este domingo sobre el país

Estas condiciones favorecerán un escenario propio de la temporada lluviosa en distintas regiones del país, precisamente durante la jornada en la que se disputará la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la ciudad de Nueva York.

Ciudad de Panamá, Panamá/La atmósfera se mantendrá condicionalmente inestable este domingo 19 de julio debido a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, Panamá y el norte del Caribe colombiano, además de sistemas de bajas presiones ubicados tanto en el Pacífico como en el mar Caribe.

Estas condiciones favorecerán un escenario propio de la temporada lluviosa en distintas regiones del país, precisamente durante la jornada en la que se disputará la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), en la vertiente del Caribe se esperan cielos de dispersos a nublados durante la mañana, con eventos lluviosos intermitentes en la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Colón y Bocas del Toro.

Durante la tarde y la noche se prevén episodios nubosos, acompañados de algunos aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro. En la vertiente del Pacífico, el pronóstico contempla cielos de dispersos a nublados durante la mañana, con lluvias ligeras y aisladas en sectores de las tierras altas de Chiriquí.

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Para la tarde y la noche se esperan episodios nubosos, aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Panamá Oeste, Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién. También se prevén precipitaciones en el sur de Veraguas, la península de Azuero y Chiriquí. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 30 °C y 32 °C.

En la vertiente del Caribe, los vientos soplarán del norte durante la mañana, con velocidades de entre 9 y 16 km/h. Para la tarde y la noche cambiarán a noroeste, con velocidades de entre 7 y 15 km/h. En el Pacífico se esperan vientos del noroeste durante la mañana, con velocidades de entre 15 y 20 km/h. En horas de la tarde y la noche cambiarán a oeste-noroeste, con velocidades de entre 9 y 15 km/h.

En el Caribe se mantiene una condición de advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca para las actividades marítimas. Las olas podrían alcanzar una altura de hasta 1.82 metros, con periodos de aproximadamente 10 segundos. Para el Pacífico se prevén condiciones favorables para las actividades, con olas de hasta 1.21 metros y periodos de 12 segundos. En cuanto a la radiación UV-B, se esperan índices entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde.