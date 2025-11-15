Clima en Panamá: Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas podrían registrarse este sábado

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29 °C y 31 °C en el Pacífico, 28 °C y 30 °C en el Caribe, y entre 23 °C y 25 °C en la Cordillera Central.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una serie de episodios de lluvias y aguaceros, acompañados por lapsos de tormentas, podrían registrarse este sábado 15 de noviembre, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, en el litoral Caribe, durante la mañana se anticipan lluvias y aguaceros sobre áreas marítimas, con posible incursión hacia las costas de Colón y desplazamiento posterior hacia el Occidente.

Para la tarde, se prevén aguaceros aislados y posibles descargas eléctricas en la serranía de la comarca Guna Yala, la provincia de Colón y zonas montañosas. Durante la noche podrían presentarse nuevos episodios de aguaceros en áreas marítimas, con probabilidad de que avancen hacia sectores costeros.

En cambio, para el litoral Pacífico, en horas de la mañana se esperan lluvias y aguaceros sobre zonas marítimas, con avance hacia tierra firme y las costas del sur de Veraguas y la península de Azuero.

En la tarde, podrían registrarse aguaceros aislados con lapsos de tormentas en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan. Para la noche, las lluvias podrían extenderse hacia el Occidente, además de registrarse nuevos episodios sobre zonas marítimas de Panamá Este y Darién.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29 °C y 31 °C en el Pacífico, 28 °C y 30 °C en el Caribe, y entre 23 °C y 25 °C en la Cordillera Central. La entidad también señaló que los vientos serán predominantes del oeste-noroeste, oeste y suroeste, con velocidades sostenidas de 10 a 25 km/h durante la jornada.

Sobre las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas de 0.6 a 1.2 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos; mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.8 y 1.2 metros, con periodos de 10 a 14 segundos. Los índices de radiación UV-B se mantendrán en rangos moderados a altos, con valores estimados entre 5 y 8 en gran parte del país.