Clima en Panamá: Efectos indirectos del huracán Melissa persisten; humedad del Pacífico provoca lluvias en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó este martes 28 de octubre que se mantiene el aporte de humedad desde el océano Pacífico debido a los flujos de viento del sur, producto de la influencia indirecta del huracán Melissa, actualmente de categoría 5.

Según el Imhpa, durante las primeras horas del día se prevé la continuidad de lluvias sobre la Región de Azuero, el sur de Veraguas, Panamá Este y Darién. En el resto del país, la nubosidad aumentará gradualmente, lo que podría generar chubascos dispersos acompañados de tormentas eléctricas.

En horas de la tarde, las precipitaciones se mantendrán en gran parte del sector occidental, mientras que en Coclé, Colón, Panamá Oeste, el centro del país, el Golfo de Panamá y Darién, las lluvias serán más intermitentes.

La mayor parte del territorio nacional permanecerá con cielos nublados. Durante la noche, se espera una ligera mejoría en las condiciones del tiempo, principalmente en las áreas del centro y occidente que ya han sido afectadas, especialmente en la vertiente del Pacífico.

El Imhpa advirtió que persiste el riesgo de crecidas y desbordamientos de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento y caída de árboles, así como calles anegadas, con mayor probabilidad de ocurrencia en Veraguas, la Península de Azuero, Panamá Este y Darién. Durante la tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 23 °C en la mayor parte del país.

En las regiones centrales y orientales, se espera un ambiente más cálido, con valores entre 24 °C y 29 °C. A lo largo del día, se prevé que los vientos mantengan una intensidad moderada a fuerte, especialmente en las zonas con lluvias y tormentas. Las velocidades podrían variar entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h, predominando la dirección oeste y suroeste.

Tanto en el Caribe como en el Pacífico, prevalece un patrón marítimo inestable, con oleajes que podrían alcanzar alturas de hasta 1.9 metros y una alta periodicidad cercana a los 16 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre niveles bajos y moderados, con valores aproximados de 2 a 5, según la escala internacional de medición. El Imhpa reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.