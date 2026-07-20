Clima en Panamá: Incursiones lluviosas y cobertura nubosa; así estará el tiempo este lunes 20 de julio

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en la vertiente del Pacífico se prevén lluvias acompañadas de tormentas durante la madrugada en el golfo y las zonas costeras de Panamá, así como en el sur de Azuero. En el resto de la vertiente se mantendrá la cobertura nubosa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Incursiones lluviosas desde ambos sectores marítimos hacia tierra firme y episodios de tormentas eléctricas podrían marcar las condiciones meteorológicas de este lunes 20 de julio en Panamá, así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en la vertiente del Pacífico se prevén lluvias acompañadas de tormentas durante la madrugada en el golfo y las zonas costeras de Panamá, así como en el sur de Azuero.

En el resto de la vertiente se mantendrá la cobertura nubosa. Durante la mañana persistirán lluvias localizadas en el sur de Azuero y en gran parte de la zona costera de Panamá, con posibles incursiones hacia Panamá Oeste. En otras áreas se espera una disminución de la nubosidad y un ligero calentamiento diurno.

Para la tarde se anticipan lluvias fuertes con tormentas eléctricas de manera generalizada. Sin embargo, durante la noche el patrón cambiará y las precipitaciones disminuirán en la vertiente del Pacífico, aunque podrían registrarse nuevos desarrollos de tormentas en el Pacífico oriental.

En la vertiente del Caribe, las condiciones se mantendrán relativamente inestables durante la madrugada y la mañana, con incursiones nubosas que generarán lluvias aisladas de intensidad variable y descargas eléctricas en distintos sectores.

Durante la tarde, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente y centro de la vertiente, mientras que en Guna Yala podrían presentarse de forma aislada. Para la noche se prevén nuevos episodios de lluvias y tormentas hacia el occidente del Caribe, con incursiones hacia sectores cercanos. En el oriente de la vertiente se espera un cielo parcialmente nublado a nublado.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en las zonas montañosas, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 19 °C y 23 °C. Durante el día, las temperaturas máximas alcanzarán entre 24 °C y 31 °C. Los vientos serán variables en el territorio nacional, con velocidades de entre 5 y 25 km/h. También podrían registrarse ráfagas durante los episodios de lluvias y tormentas eléctricas.

En la vertiente del Pacífico prevalecerán condiciones marítimas favorables, con olas de entre 1.00 y 1.30 metros de altura. Mientras tanto, el Caribe se mantendrá bajo advertencia por condiciones del mar, con olas de entre 1.80 y 2.20 metros. Las autoridades recomiendan mantener la precaución ante posibles variaciones locales asociadas al viento y periodos de oleaje de entre 8 y 10 segundos.

En cuanto a la radiación UV-B, se prevén niveles elevados en el territorio nacional, con índices estimados entre 5 y 7. Ante estas condiciones, se recomienda a la población seguir las indicaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).