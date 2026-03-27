Clima en Panamá: Caribe con lluvias aisladas y Pacífico soleado se podrían presentar este viernes

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe predominará el cielo entre parcialmente nublado y cubierto, lo que dará paso a lluvias y aguaceros intermitentes en distintas provincias y comarcas de esa región.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de cielo nublado con lluvias aisladas en el Caribe, y un ambiente cálido, ventoso y mayormente soleado en el Pacífico, se prevén para este viernes 27 de marzo, según el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe predominará el cielo entre parcialmente nublado y cubierto, lo que dará paso a lluvias y aguaceros intermitentes en distintas provincias y comarcas de esa región.

En contraste, el Pacífico registrará durante la madrugada y la mañana cielos despejados o con poca nubosidad, con un ambiente seco y sin mayores eventos significativos. Sin embargo, en horas de la tarde se espera un aumento de la nubosidad sobre sectores de Chiriquí, Veraguas y Darién, donde podrían presentarse aguaceros aislados. El resto del país mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado, con ambiente cálido y moderadamente ventoso.

El organismo advirtió que la elevada radiación solar favorecerá un ambiente caluroso, lo que podría incrementar el riesgo de golpes de calor en la población. Para esta jornada, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21 °C y 24 °C, mientras que en la Cordillera Central descenderán entre los 14 °C y 20 °C.

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Las máximas se ubicarán entre los 28 °C y 36 °C, con registros de entre 25 °C y 31 °C en zonas montañosas. En cuanto al viento, se prevén condiciones moderadamente ventosas con ráfagas en sectores de la Cordillera Central y en áreas centrales y metropolitanas.

Durante la mañana predominarán vientos del norte, noreste y noroeste, mientras que en la tarde se espera un cambio en la dirección del viento en regiones como Veraguas, Chiriquí, Azuero y Darién, con flujos provenientes del suroeste. Las velocidades sostenidas estarán entre los 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 25 y 50 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, se mantiene un aviso de precaución en el Caribe Oriental debido a la intensidad del viento, que generará oleajes frecuentes con alturas entre 0.9 y 1.9 metros. En el Pacífico, se prevén ráfagas de hasta 45 km/h, especialmente en el Golfo de Panamá y sectores de Azuero, con olas de entre 0.7 y 1.5 metros.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo alto a extremo en todo el país, con valores entre 7 y 13. Las autoridades advirtieron que la exposición prolongada al sol podría provocar quemaduras en la piel en un periodo de entre 10 y 30 minutos, por lo que recomiendan tomar medidas de protección.