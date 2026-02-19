Clima en Panamá: Lluvias intermitentes podrían registrarse este jueves en el Caribe, según Imhpa

Según el informe, durante la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones hacia la provincia de Colón y el oriente de Guna Yala.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lluvias intermitentes en sectores del Caribe podrían registrarse este jueves 19 de febrero, de acuerdo con el más reciente boletín emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el informe, durante la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones hacia la provincia de Colón y el oriente de Guna Yala. En horas de la tarde y el resto del día, las lluvias podrían desplazarse hacia sectores del occidente y oriente de Guna Yala, mientras que el resto de la vertiente caribeña no registraría eventos lluviosos significativos.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que durante la madrugada podrían presentarse lluvias ocasionales en el norte de Coclé y Panamá Oeste. Sin embargo, para la mañana se prevén condiciones estables, con cielo parcialmente nublado a despejado.

Hacia la tarde y el resto del día, se estiman aguaceros ocasionales en la provincia de Darién, la comarca Emberá Wounaan, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí. En otras regiones del país no se anticipan lluvias de consideración.

Te podría interesar: Francia registra récord de 35 días consecutivos de lluvia

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa detalló que las mínimas oscilarán entre 14°C y 20°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 20°C y 25°C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, de 28°C a 31°C en el Caribe y de 22°C a 25°C en la Cordillera Central.

El informe también advierte que en el Caribe se registrarán vientos variables del norte, noroeste y noreste, con velocidades sostenidas entre 25 y 35 km/h. En el Pacífico, los vientos serán variables del norte y noreste, con velocidades similares. Además, podrían presentarse ráfagas de hasta 55 km/h en la Cordillera Central y zonas marítimas, lo que podría generar condiciones adversas en áreas elevadas y marinas.

En el litoral Caribe, se prevé oleaje con alturas entre 1.4 y 2.0 metros y periodos de 8 a 9 segundos, por lo que se recomienda atender los avisos de vigilancia vigentes. Para el litoral del Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.6 y 0.8 metros de altura, con periodos de 8 a 12 segundos.

Finalmente, el boletín advierte que los índices máximos de radiación UV-B podrían alcanzar niveles de moderados a extremos (5 a 11+) en el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.