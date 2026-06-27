Clima en Panamá: Lluvias con tormentas afectarán varias regiones del país este sábado

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa prevé máximas entre los 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 30 °C y 33 °C.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los aguaceros acompañados de actividad eléctrica continuarán este sábado en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en sectores del Caribe occidental y central, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

La entidad informó que durante la mañana se esperan intervalos de cielo parcialmente nublado, con incursión de aguaceros y tormentas provenientes del mar hacia tierra firme en áreas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y la Costa Abajo de Colón.

Para la tarde, el Caribe mantendrá cielos con intervalos nublados y la probabilidad de aguaceros aislados de corta duración, mientras que en horas de la noche podrían registrarse lluvias aisladas sobre el Caribe occidental, con cielo parcialmente nublado en el resto de la vertiente.

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En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que la mañana estará caracterizada por intervalos de cielo parcialmente nublado y algunos aguaceros aislados con tormentas en sectores de Chiriquí. Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Chiriquí, el sur de Veraguas, el norte de Panamá Oeste, Panamá Este y Darién. Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la región.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa prevé máximas entre los 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 30 °C y 33 °C.

Respecto al viento, predominarán corrientes del noroeste, norte y noreste en el Caribe, así como en el Pacífico central y oriental. En el Pacífico occidental se esperan vientos del oeste, suroeste y sur, con velocidades inferiores a los 30 kilómetros por hora sobre tierra firme y de hasta 40 kilómetros por hora en áreas marítimas, especialmente en el Caribe oriental, el Pacífico central y el golfo de Panamá.

Condiciones marítimas y radiación ultravioleta

En el Caribe se pronostican olas de entre 1.40 y 2.80 metros de altura, con periodos de entre ocho y diez segundos, por lo que se mantiene un nivel de precaución para las actividades marítimas.

En el Pacífico, las olas alcanzarán alturas de entre 0.61 y 1.10 metros, con periodos de entre 12 y 15 segundos. Las autoridades recomiendan precaución, especialmente en el litoral central y oriental.

El Imhpa también advirtió que los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 7 y 10, niveles considerados de riesgo alto y muy alto, por lo que recomienda limitar la exposición prolongada al sol y adoptar medidas de protección durante las horas de mayor intensidad.