Clima en Panamá: Lluvias con tormentas eléctricas impactarán Azuero, Veraguas y Panamá

Para el período nocturno se espera una disminución temporal de las lluvias, aunque posteriormente podría darse un nuevo aumento de núcleos lluviosos con descargas eléctricas, los cuales avanzarían desde el sector centro-occidental del Caribe hacia el país.

Las condiciones del tiempo para este martes 2 de diciembre estarán marcadas por incursiones de lluvias provenientes de sectores marítimos y poca cobertura nubosa sobre tierra firme durante la mañana, con un incremento de chubascos y actividad tormentosa a partir de las primeras horas de la tarde, según el más reciente informe meteorológico.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las principales afectaciones se concentrarán en la región de Azuero, sectores de Veraguas y áreas específicas de la provincia de Panamá, mientras que en el resto del país las lluvias se presentarán con intensidad moderada.

Temperaturas entre 23 °C y 32 °C

Durante la tarde, gran parte del territorio nacional registrará temperaturas máximas entre 23 °C y 25 °C. No obstante, en las regiones del sector central y oriental se anticipa un ambiente más cálido, con valores que podrían oscilar entre 26 °C y 32 °C.

Vientos ligeros a moderados

Las ráfagas de viento se mantendrán entre 10 y 25 kilómetros por hora, con direcciones predominantes del norte, oeste y suroeste, condiciones que favorecerán la formación de una zona de convergencia, con mayor incidencia sobre el sector oriental del país.

Condiciones marítimas estables

En ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico, las condiciones marítimas se mantendrán relativamente estables, con oleajes moderados que no superarán los 1.20 metros de altura. La frecuencia de las olas permanecerá dentro de los valores normales, sin variaciones significativas en el estado del mar.

Radiación UV entre moderada y muy intensa

Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 5 y 8, dentro de categorías que van de moderadas a muy intensas, por lo que se recomienda a la población extremar las medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.

Ante estas condiciones, las autoridades reiteran a la ciudadanía seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos.