Clima en Panamá: Lluvias y tormentas aisladas se esperan este domingo en todo el territorio nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) dio a conocer que, para este domingo 10 de agosto, se podrían registrar episodios de lluvias y aguaceros con tormentas aisladas en diversas regiones del país.

Según el más reciente boletín meteorológico, la vertiente caribeña presentará durante la mañana cielos parcialmente nublados con intervalos nublados. Para la tarde se esperan condiciones nubladas con episodios de lluvias y aguaceros de variadas intensidades hacia el occidente de esta vertiente, mientras que el resto del área registrará aguaceros aislados.

Durante las horas nocturnas existe probabilidad de aguaceros en las zonas marítimas de esta región. En la vertiente pacífica, las condiciones matutinas incluirán cielos nublados con lluvias y aguaceros en zonas marítimas, con probabilidad de que estos fenómenos ingresen a las costas y tierra firme de la península de Azuero, sur de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y la provincia de Panamá.

El resto de esta vertiente presentará cielos parcialmente nublados a nublados. Durante la tarde se prevén condiciones nubladas con episodios de lluvias y aguaceros en varios sectores del país, siendo especialmente intensos hacia las provincias centrales y el occidente.

Para la noche, el pronóstico indica que las lluvias se extenderán hacia Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé y Veraguas, con probables nuevos episodios de precipitaciones desde zonas marítimas hacia las áreas costeras.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 32°C en el Pacífico, de 28°C a 30°C en el Caribe, y de 23°C a 25°C en la cordillera Central. Por otra parte, durante el día se registrarán vientos variables del norte, suroeste y sur-sureste, con velocidades sostenidas de 15 a 20 km/h.

De igual forma, en el litoral caribeño se esperan olas de 0.8 a 1.2 metros de altura con períodos de 7 a 8 segundos. En el litoral pacífico, las olas alcanzarán entre 0.5 y 1.0 metros de altura con períodos de 8 a 15 segundos.

Según la institución, los índices de radiación UV-B registrarán niveles moderados a altos (3 a 7) en todo el territorio nacional. Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias ante los posibles eventos de precipitación.