Clima en Panamá: Se mantendrán las lluvias y tormentas eléctricas este martes en varias regiones del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió sobre la posibilidad de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante este martes 21 de octubre, producto de las condiciones atmosféricas inestables que persisten en el país.

Durante la mañana, se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias dispersas a lo largo de la vertiente caribeña. En horas de la tarde, se anticipan aguaceros con actividad eléctrica sobre gran parte de la zona, mientras que en la noche continuarán las lluvias intermitentes, especialmente desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro y hacia las serranías de la Comarca Guna Yala.

Para la vertiente del Pacífico, el Imhpa pronostica un inicio de jornada nublado, con lluvias sobre el Golfo de Chiriquí, el Golfo de Panamá y sectores montañosos del Darién. Durante la tarde, se esperan aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Azuero centro, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este y la Comarca Emberá Wounaan.

En el resto del Pacífico podrían presentarse aguaceros aislados, sin descartar tormentas puntuales. En horas de la noche, las lluvias con descargas eléctricas podrían continuar entre Chiriquí, Veraguas, la cordillera central, Panamá Este, Panamá Norte y el Darién oriental, mientras el resto del país se mantendrá con cielo nublado.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C en la mayor parte del territorio nacional, con registros más bajos —entre 16 °C y 25 °C— en zonas montañosas y en la cordillera central.

En cuanto a los vientos, se prevé que en la vertiente del Caribe occidental soplen desde el noroeste y norte, con velocidades de 15 a 30 km/h. En el resto del Caribe, el viento será del oeste y sur con la misma intensidad. En la vertiente del Pacífico occidental, los vientos variarán entre el noroeste, oeste y suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h.

Condiciones marítimas y radiación solar

En el litoral Caribe, se estiman olas entre 0.8 y 1.2 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. Mientras que en el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.4 y 1.2 metros, con periodos de 12 a 13 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre 5 y 7, lo que representa un nivel de riesgo de moderado a alto, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición solar prolongada durante las horas de mayor radiación.