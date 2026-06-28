Clima en Panamá: Estado de precaución en el Caribe por oleaje; prevén vientos fuertes y alta sensación térmica este domingo

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 27 °C y 28 °C en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 28 °C y 31 °C. En las áreas montañosas y la Cordillera Central se prevén temperaturas de entre 18 °C y 25 °C.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este sábado persistirán las condiciones ventosas en gran parte del país, mientras que el litoral Caribe se mantendrá bajo estado de precaución debido al oleaje. Además, se espera una elevada sensación térmica y un índice de radiación ultravioleta (UV-B) con niveles de riesgo muy alto.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado y ambiente brumoso, acompañado de intervalos nubosos que favorecerán lluvias débiles e intermitentes en Colón (Costa Abajo), el norte de Veraguas, las áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

Durante la tarde predominarán condiciones estables y persistirá el ambiente brumoso en toda la vertiente, aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas en las zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la serranía de la comarca Guna Yala.

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Para la noche se prevé un cielo entre parcialmente nublado y nublado. Sin embargo, en el oriente de la comarca Guna Yala y el occidente de Bocas del Toro continuarán registrándose lluvias esporádicas, principalmente en las áreas montañosas.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará marcada por un cielo parcialmente nublado y brumoso. En horas de la tarde se esperan chubascos aislados sobre Panamá Este, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, las costas de Panamá Oeste y el sur de Veraguas, mientras que el resto de la región mantendrá condiciones estables.

Durante la noche persistirá el cielo parcialmente nublado en la mayor parte del Pacífico. No obstante, continuarán los nublados con lluvias débiles y aisladas en el occidente de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, el sur de Veraguas, la isla Coiba y el sector fronterizo del sur de Darién oriental.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 27 °C y 28 °C en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 28 °C y 31 °C. En las áreas montañosas y la Cordillera Central se prevén temperaturas de entre 18 °C y 25 °C. El Imhpa también pronostica vientos del norte con velocidades sostenidas de entre 25 y 35 kilómetros por hora tanto en el Caribe como en el Pacífico, con ráfagas superiores en algunos sectores, por lo que recomienda mantener precaución.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe registrará olas de entre 2 y 3 metros de altura, con periodos de 9 a 10 segundos, situación que mantiene vigente un estado de precaución para las actividades en el mar. En el litoral Pacífico se esperan olas de entre 0.8 y 1.4 metros, con periodos de 15 a 17 segundos.

Asimismo, el instituto advirtió que el índice de radiación UV-B alcanzará un nivel de riesgo muy alto, con valores de hasta 10, por lo que recomienda limitar la exposición prolongada al sol y adoptar medidas de protección durante las horas de mayor intensidad.