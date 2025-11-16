Clima en Panamá: ¡Prepárese! Episodios de lluvias y tormentas se mantendrán para este domingo

En la vertiente del Caribe , la mañana iniciará con cielo nublado, lluvias y tormentas, principalmente sobre la provincia de Colón y la comarca Guna Yala.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una nueva jornada de inestabilidad atmosférica se anticipa para este domingo 16 de noviembre, con lluvias, aguaceros y lapsos de tormentas en gran parte del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Para la tarde, persistirá la nubosidad acompañada de lluvias intermitentes y algunas tormentas aisladas. En horas de la noche, las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad, y se darán de forma débil y aislada en Colón y Guna Yala, mientras que el resto del Caribe se mantendrá nublado.

En la vertiente del Pacífico, gran parte de la región amanecerá con lluvias y tormentas aisladas, especialmente en el área metropolitana, Darién, las comarcas Emberá Wounaan (Cémaco y Sambú), Panamá Este, Panamá Oeste, la región de Azuero y el golfo de Chiriquí. El resto del litoral presentará cielo nublado con lluvias dispersas.

Durante la tarde, se mantendrán las lluvias y tormentas en diversos sectores, con mayor incidencia en Chiriquí, la península de Azuero, Coclé, Darién, comarcas Emberá Wounaan, golfo de Panamá y golfo de Chiriquí. Las precipitaciones continuarán durante la noche con intensidad variable en diferentes zonas del Pacífico.

El Imhpa indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central los valores descenderán a rangos de entre 14 °C y 24 °C.

En cuanto al viento, en el Caribe se registrarán corrientes del noroeste y suroeste entre 5 y 20 km/h; y en el Pacífico, vientos del noroeste, oeste y suroeste con velocidades entre 10 y 25 km/h. Sobre las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas entre 0.5 y 1.0 metros, con periodos de 7 a 8 segundos; mientras que en el litoral Pacífico las olas oscilarán entre 0.5 y 1.0 metros, con periodos de 13 a 15 segundos.

Los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo moderado a alto (3 a 5). El Imhpa advirtió que podrían registrarse acumulados significativos de lluvia, lo que incrementa el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. Se recomienda a la población seguir las orientaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).