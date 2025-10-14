Clima en Panamá: Inestabilidad atmosférica traerá lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país

Pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre. / TVN Noticias

Panamá/La atmósfera panameña se mantiene “condicionalmente inestable” debido al desarrollo y fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), a la variación en los flujos de vientos y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

A pesar de estas condiciones, las autoridades meteorológicas recordaron que “no hay sistemas tropicales migratorios que nos estén afectando o nos vayan a afectar en los próximos días”, por lo que se esperan condiciones propias de la temporada.

Pronóstico para el Caribe y el Pacífico

Durante la mañana, se prevén cielos de disperso a nublados, con eventos lluviosos y actividad eléctrica especialmente en sectores de la Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la Comarca Ngäbe y Bocas del Toro.

En la tarde y noche, se pronostican cielos nublados con lluvias aisladas y episodios de aguaceros con actividad eléctrica aislada de ligera a moderada en Guna Yala, Colón, Bocas del Toro, Ngäbe y el norte de Veraguas.

En el Pacífico panameño, la mañana se mantendrá con cielos de disperso a nublados sin eventos lluviosos significativos.

Para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados de ligeros a moderados y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién, así como en Azuero, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas rondarán entre 28 °C y 32 °C.

En cuanto a los vientos, en la vertiente Caribe se registrarán flujos del sureste en la mañana con velocidades de 05 a 10 km/h, cambiando a noroeste en la tarde y noche con velocidades similares.

En el Pacífico, se prevén vientos del norte en la mañana a 07 km/h, variando a sur en la tarde y noche con velocidades de hasta 15 km/h.

Las condiciones marítimas serán favorables en ambas vertientes. En el Caribe, las olas alcanzarán 0.30 m con periodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico se prevén olas de 0.61 m con periodos de 14 segundos.

Se advierte, además, que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre “altos” y “muy altos” durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución y el uso de protección solar.

