Clima en Panamá: Persisten las lluvias en el Caribe y el Pacífico panameño este lunes

Panamá/La jornada de este lunes se presenta con condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, especialmente sobre la vertiente del Caribe, donde se esperan episodios de lluvias y aguaceros desde la madrugada y durante las primeras horas de la mañana, según los reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Durante la tarde, los aguaceros podrían intensificarse en sectores de la serranía de la Comarca Guna Yala y la provincia de Colón, con posibilidad de descargas eléctricas. En horas de la noche, no se descartan nuevos episodios de lluvias sobre zonas marítimas, que podrían avanzar hacia las costas.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica aguaceros aislados en zonas marítimas durante la madrugada y mañana. Para la tarde, las lluvias se concentrarán en áreas puntuales de Chiriquí, el sur de Veraguas, los macizos montañosos de Azuero, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Wounaan. En la noche podrían repetirse las lluvias sobre el sur de Veraguas, el este de Panamá y Darién.

Temperaturas, viento y condiciones marítimas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16°C y 24°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 29°C y 32°C en el Pacífico, 28°C a 30°C en el Caribe, y 23°C a 25°C en la Cordillera Central.

Los vientos predominantes soplarán del Oeste-Noroeste, Oeste y Suroeste, con velocidades sostenidas entre 10 y 25 kilómetros por hora.

El litoral Caribe registrará olas de entre 0.6 y 1.2 metros de altura, con periodos de 6 a 8 segundos.

En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.9 y 1.4 metros, con periodos de 14 a 16 segundos, condiciones que recomiendan precaución a los navegantes.

Radiación UV-B

Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y altos, con valores de 05 a 08 en todo el país, por lo que se aconseja uso de protector solar y evitar exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Las autoridades meteorológicas reiteran mantener precaución en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, y seguir los comunicados oficiales sobre las condiciones del tiempo y recordar el aviso de vigilancia que se emitió hasta el 12 de noviembre.