Santeños en Juan Díaz afinan los últimos detalles para el popular desfile de carretas del 10 de noviembre

Ciudad de Panamá/En el corregimiento de Juan Díaz, este domingo 9 de noviembre artesanos realizaban los últimos arreglos para dejar listas las carretas y delegaciones que formarán parte del desfile del 10 de noviembre, una actividad que conmemora el Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, acontecimiento que impulsó el proceso separatista de 1821. En los estacionamientos del estadio Rommel Fernández, los artesanos realizaban los retoques a las 13 carretas folclóricas que participarán de los desfiles en el corregimiento.

El representante del corregimiento, David Bernal, explicó que la jornada de mañana iniciará a las 7:00 a.m. con una misa folclórica donde se presentará a la reina de esta edición. Añadió que a las 9:00 a.m. se llevarán a cabo los actos protocolares coordinados por la Unión de Santeños, encargados de la entrega de los estandartes a las figuras abanderadas. Bernal informó que el desfile arrancará oficialmente a las 10:00 a.m., primero con las delegaciones estudiantiles.

Por su parte, Manuel Quintero, de la Unión de Santeños residentes en Juan Díaz, detalló que la organización trabaja en este desfile desde enero, cuando se convoca a los artesanos y se inician los trabajos de construcción y diseño de los ranchos y estructuras que dan vida a cada carreta. Comentó que durante este domingo se apreciaron destrezas y montajes de último momento, ya que muchos artesanos terminaron de engalanar sus piezas en el mismo lugar.

Los organizadores también invitaron a residentes de la ciudad y áreas cercanas a participar en esta celebración patriótica, que contará con 24 delegaciones educativas, además de grupos comunitarios y bandas. Con todos los preparativos completados hoy, Juan Díaz está listo para recibir a miles de asistentes en esta conmemoración que forma parte de las festividades de noviembre.

