Refuerzan vigilancia por tosferina en Veraguas ante brote activo en la comarca Ngäbe-Buglé

Veraguas/Luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara la muerte de una persona por un brote activo de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé, con mayor concentración de casos en los corregimientos de Soloy (distrito de Besikó) y reportes adicionales en Emplanada de Chorcha, la región de Salud de Veraguas informó que mantiene preparadas sus instalaciones médicas, especialmente en las áreas más apartadas del norte de la provincia, para responder ante posibles casos que puedan detectarse en comunidades cercanas.

Como parte del plan de contingencia, el Minsa sostuvo una reunión de coordinación con los departamentos nacionales de Salud Pública y Provisión, además de los directores regionales y hospitalarios. Durante el encuentro se definieron estrategias de apoyo directo a la comarca Ngäbe-Buglé, donde se reporta escasez de servicios de ambulancia.

Un funcionario aseguró que los equipos de respuesta rápida de Veraguas se encuentran activados y bajo vigilancia permanente. También detalló que se giró instrucción a todos los centros de salud y policlínicas de la Caja de Seguro Social para monitorear cualquier sintomatología que sugiera tosferina y reportarla de manera inmediata.

En cuanto a la atención hospitalaria, el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega también está preparado para recibir y manejar pacientes que requieran traslado o atención especializada.

Aunque en Veraguas no se han confirmado casos de tosferina, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa y reiteran que la población debe acudir a los centros de salud si presenta síntomas respiratorios o si desconoce su esquema de vacunación.

Información de Ney Castillo

