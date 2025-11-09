Tragedia en Colón: Niña de 3 años muere tras naufragio de embarcación de pesca artesanal en Santa Isabel

De acuerdo con el reporte oficial, una embarcación privada fue la primera en llegar al lugar del naufragio y logró brindar auxilio inmediato a las personas afectadas.

Colón/Una embarcación utilizada de forma irregular para el transporte de migrantes naufragó este domingo 9 de noviembre en la zona de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, en la provincia de Colón, dejando como resultado la muerte de una menor de 3 años de nacionalidad colombiana, según informaron en un comunicado conjunto la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando la nave identificada como “OE”, registrada exclusivamente como embarcación de pesca artesanal, zarpó desde un muelle no autorizado por la AMP y transportaba a 18 adultos migrantes y 3 menores de edad, pese a que su patente de navegación estaba vencida desde julio de 2024. Las autoridades confirmaron posteriormente que era operada por un ciudadano colombiano y que no cumplía con las condiciones reglamentarias para trasladar pasajeros.

De acuerdo con el reporte oficial, una embarcación privada fue la primera en llegar al lugar del naufragio y logró brindar auxilio inmediato a las personas afectadas. Minutos después, unidades del Senan y personal de otras entidades competentes se desplazaron al área para fortalecer las labores de rescate y atención médica.

Pese a los esfuerzos aplicados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la niña falleció en el sitio. Las instituciones expresaron su pesar por lo ocurrido y extendieron sus condolencias a los familiares de la víctima.

Tras las verificaciones iniciales, se determinó que la embarcación no contaba con los permisos ni características necesarias para transportar pasajeros, ya que su registro ante la Dirección de Marina Mercante de la AMP la clasifica únicamente para pesca artesanal, lo que, sumado a la utilización de un muelle sin autorización, representa una operación fuera de la normativa vigente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar únicamente los muelles autorizados por la AMP, con el fin de garantizar la seguridad de quienes utilizan el transporte marítimo, especialmente en áreas donde se registran movimientos constantes de embarcaciones artesanales.

La AMP, el Servicio Nacional de Migración y el Senan informaron que mantienen coordinación interinstitucional y colaboran con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del naufragio y determinar responsabilidades.

