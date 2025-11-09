Ulloa alerta sobre las profundas desigualdades: 'detrás de los rascacielos conviven varios Panamá'

El arzobispo de Panamá también llamó la atención sobre la situación de las personas sin hogar en la capital, recordando que más de 800 personas viven actualmente en situación de calle en los 26 corregimientos.

Ciudad de Panamá/En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, resaltó la urgencia de mirar con honestidad la desigualdad que persiste en el país y la responsabilidad que tienen los creyentes ante esta realidad. El jefe de la Iglesia católica panameña recordó que el amor a la patria también implica reconocer a quienes enfrentan hambre, enfermedad, abandono y exclusión en distintas regiones del territorio nacional.

El prelado explicó que la fe no puede quedarse en gestos emocionales o prácticas aisladas dentro de los templos, sino que debe traducirse en acciones concretas. Advirtió que en un contexto donde se habla de un resurgimiento espiritual, muchas veces se observa una religiosidad centrada en la emoción, pero desconectada del compromiso cotidiano con el prójimo.

Como líder religioso, Ulloa remarcó que el evangelio interpela directamente a los creyentes, porque identifica a Cristo en cada persona vulnerable. Y señaló que, detrás del paisaje moderno de la capital, conviven profundas brechas sociales que revelan que “detrás de los rascacielos y de las luces conviven varios Panamá”, en referencia a la pobreza extrema en pueblos indígenas, la precariedad silenciosa en las zonas rurales y la pobreza urbana que se esconde en distintos barrios de la ciudad.

Monseñor Ulloa también llamó la atención sobre la situación de las personas sin hogar en la capital, recordando que más de 800 personas viven actualmente en situación de calle en los 26 corregimientos, mientras muchas otras enfrentan adicciones, abandono y enfermedades sin recibir acompañamiento.

Subrayó que la fe debe incomodar y mover a los creyentes hacia el servicio. Para reforzar esta idea, citó directamente el evangelio, destacando su mensaje más contundente: “Todo lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste”. Luego agregó una de sus afirmaciones más fuertes durante la jornada: “La fe que no se hace compromiso es eco vacío”, enfatizando la necesidad de actuar y no solo declarar.

El arzobispo insistió en que una fe auténtica implica abrir espacios, tiempo y recursos para acompañar a los marginados. Recordó que Jesús vivió su misión acercándose a los excluidos, caminando entre los últimos y tocando sus heridas. Por ello, para la Iglesia, dijo, no existe celebración coherente si se ignora el sufrimiento de quienes viven al lado.

Ulloa remarcó que la institución continúa impulsando obras sociales sostenidas por la oración y la generosidad de numerosos fieles, con presencia activa en comunidades donde la pobreza es más profunda, brindando alimento, amor y cuidados a niños, mujeres, hombres, migrantes y marginados; entre estos centros destacó el Hogar San Juan Pablo II, Fundación Senderos de Inspiración Católica, Hogar el Buen Samaritano, Santa María del Camino, entre otros.

Concluyó invitando a los creyentes a revisar su papel en medio de esta realidad: “Hoy es un día para que todos podamos entender qué estamos haciendo como Iglesia”.

