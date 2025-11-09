Operación Hunter: Ordenan detención provisional para tres hombres vinculados al hurto de vehículos de arrendadoras

Los individuos fueros aprehendidos tras el desarrollo de una operación en Chiriquí y Bocas del Toro.

Chiriquí/Tras el desarrollo de una audiencia de garantías realizada en el Tercer Distrito Judicial, un juez ordenó la medida cautelar de detención provisional contra tres hombres, que también fueron imputados por el delito de hurto de vehículos.

En la audiencia de solicitudes múltiples, en donde se legalizó la aprehensión de estos individuos, la Fiscalía Regional de Chiriquí solicitó al juez la medida cautelar, con base en los riesgos procesales.

Estos tres hombres fueron aprehendidos el pasado jueves 6 de noviembre luego de una operación conjunta denominada “Hunter”. En esta acción, fueron capturadas cuatro personas en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, quienes estarían vinculadas a una investigación del Ministerio Público por el hurto de vehículos pertenecientes a empresas arrendadoras.

De acuerdo con las autoridades, los implicados mantenían un modus operandi que consistía en alquilar vehículos en Panamá y luego trasladarlos hacia Costa Rica, donde posteriormente denunciaban falsamente el robo de los mismos. De esta forma, lograban retener los autos o comercializarlos ilegalmente en territorio costarricense.

Las autoridades informaron que las diligencias de allanamiento se desarrollaron en distintos puntos de las provincias mencionadas, logrando recuperar evidencia clave que reforzará el proceso judicial en curso.

