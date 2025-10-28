AMP suspende zarpes en puertos del Pacífico por condiciones marítimas adversas

La decisión responde a la presencia de fuertes vientos superiores a los 15 nudos y un patrón de inestabilidad marítima detectado tanto por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) como por las plataformas internas de monitoreo de la entidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó la suspensión temporal de zarpes en varios puertos del litoral Pacífico debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en las últimas horas. Los puertos afectados por la medida son: Panamá, Coquira, Juan Díaz, Taboga, Pedasí y Vacamonte, según detalló la institución.

De acuerdo con la AMP, la decisión responde a la presencia de fuertes vientos superiores a los 15 nudos y un patrón de inestabilidad marítima detectado tanto por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) como por las plataformas internas de monitoreo de la entidad.

Los reportes advierten sobre oleajes significativos, lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 24 nudos, por lo que se mantiene una alerta preventiva para la navegación.

La AMP recomendó a capitanes de embarcaciones, operadores portuarios y empresas turísticas acatar las disposiciones emitidas, evitar navegar en zonas bajo alerta y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales mientras persistan las condiciones inestables.

Las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas en Panamá se asocian al efecto indirecto del huracán Melissa, un sistema de categoría 5 que continúa desplazándose lentamente hacia el norte de Jamaica, con vientos sostenidos de 280 km/h y ráfagas aún más intensas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) catalogó al fenómeno como “extremadamente peligroso”, mientras Jamaica se prepara para su impacto.

A las 5:00 a.m. (hora del Este), el NHC ubicó el centro del huracán Melissa cerca de la latitud 17.2° Norte y longitud 78.3° Oeste, aproximadamente a 180 kilómetros al oeste de Kingston (Jamaica) y 465 kilómetros al suroeste de Guantánamo (Cuba). Melissa mantiene una presión central mínima de 901 milibares, lo que refleja la potencia y organización del sistema tropical.

El organismo estadounidense advirtió que las condiciones en Jamaica se deterioran rápidamente, con vientos de tormenta tropical presentes en varias zonas y la inminente llegada de vientos catastróficos en las próximas horas. Las autoridades locales mantienen alerta de huracán para toda la isla e instan a la población a mantenerse bajo resguardo.

El aviso de huracán también se extiende a las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, así como al sureste y centro de las Bahamas. En tanto, Haití, Las Tunas (Cuba) y las Islas Turcas y Caicos permanecen bajo alerta de tormenta tropical.