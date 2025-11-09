Restauran en España la bandera que marcó la adhesión de Chitré a la separación de Panamá de Colombia

Castro Zachrisson resaltó que se trata de una pieza única en el país y de gran valor histórico, pues representa uno de los símbolos más significativos de la participación de la región de Azuero en la consolidación de la República.

Chitré/La bandera que ondeó en Chitré el 9 de noviembre de 1903, durante la adhesión del distrito a la gesta patriótica que selló la separación de Panamá de Colombia, se encuentra en proceso de restauración en España.

Así lo confirmó el director general de Museos del Ministerio de Cultura, Raúl Castro Zachrisson, quien detalló que el emblema nacional está bajo la custodia de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de España, donde especialistas trabajan en su recuperación.

“Desafortunadamente, la bandera estaba en muy malas condiciones por las inclemencias del tiempo y por su antigüedad. Sin embargo, tenemos las mejores intenciones de continuar con este proceso y lograr que, en uno o dos años, vuelva a reposar en su lugar original: el Museo de Chitré”, explicó.

Castro Zachrisson resaltó que se trata de una pieza única en el país y de gran valor histórico, pues representa uno de los símbolos más significativos de la participación de la región de Azuero en la consolidación de la República.

La información se dio a conocer en el marco de las celebraciones del 9 de noviembre en Chitré, fecha en la que se conmemora la adhesión del distrito a la separación nacional de 1903.

Durante la jornada, las calles se llenaron de color y patriotismo con un desfile cívico que reunió a bandas escolares, independientes y delegaciones institucionales, en una muestra de orgullo local y amor por la patria.

En ese mismo contexto, el Museo de Herrera recibió una donación especial de la familia Corro Cano, en memoria de don Elías Corro, destacando su aporte a la cultura y a la preservación de la historia chitreana.

“Estamos muy agradecidos con la familia Corro Cano y con nuestro gobernador, amante de la historia y la cultura. Esta donación fortalece nuestro compromiso de rescatar la memoria de Herrera para las futuras generaciones”, expresó Castro Zachrisson.

El director añadió que el Ministerio de Cultura continuará trabajando en la recuperación de los museos nacionales y del patrimonio histórico, reafirmando que cada pieza restaurada es un paso más para mantener viva la identidad del país.

Información de Eduardo Javier Vega