Muere hombre de 62 años ahogado en una quebrada de Veraguas

Veraguas/Un hombre de 62 años fue encontrado ahogado en la quebrada Conga, en la comunidad de Cerro Casa, distrito de Las Palmas, según confirmaron las autoridades locales. Equipos de rescate y emergencias se desplazaron hasta esta apartada zona para recuperar el cuerpo, mientras el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Veraguas, en lo que va del año nueve personas han perdido la vida por inmersión. La institución reiteró su llamado a la precaución y responsabilidad, especialmente durante los días de descanso, ante las condiciones climáticas adversas que se mantienen en varias regiones del país.

El director provincial de Sinaproc en Veraguas, Arturo González, exhortó a la población a no realizar actividades recreativas en ríos y playas, debido al incremento de lluvias y fuertes oleajes.

Ríos y playas en estos momentos no se recomienda visitar los ríos, las playas, ya que se mantiene la lluvia en algunos lugares y también tenemos los fuertes oleajes, así que no se recomienda a la población realizar estos tipos de actividades”, advirtió ayer sábado González.

Inundaciones y riesgos en aumento

Durante las últimas horas, las lluvias han provocado crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos menores en distintos puntos de la provincia, afectando principalmente a comunidades rurales de Las Palmas, Soná y Santiago. Las brigadas de emergencia mantienen monitoreo permanente en áreas de riesgo, mientras continúan los operativos de prevención.

El Sinaproc recordó que la provincia se encuentra bajo vigilancia por lluvias persistentes, por lo que pidió a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas aunque parezcan de poco caudal.

Las autoridades insistieron en que la prudencia puede salvar vidas, especialmente en esta época lluviosa, cuando las corrientes aumentan su fuerza de manera repentina y el terreno se vuelve inestable.

Con información de Ney Castillo.