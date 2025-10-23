Hospital Luis 'Chicho' Fábrega suma cuatro nuevos especialistas tras nombramiento del Minsa

De acuerdo con Zambrano, muchos especialistas que entran a trabajar en el sistema público no desean ejercer su especialidad en la zona donde se formaron y esta situación contribuye a la falta de especialistas en varias regiones del país.

Santiago de Veraguas/Un geriatra, un psiquiatra, un especialista en medicina interna y una pediatra intensivista son los cuatro nombramientos que ha realizado el Ministerio de Salud (Minsa) en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas.

Así lo dio a conocer el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, en la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino de este jueves, la cual se realizó desde la provincia de Veraguas.

Zambrano detalló que, en otras regiones de salud, la institución sigue analizando la situación para solucionar la falta de profesionales. Desde el Minsa buscan que los especialistas se queden atendiendo en las mismas regiones donde realizan su residencia.

De acuerdo con Zambrano, muchos especialistas que entran a trabajar en el sistema público no desean ejercer su especialidad en la zona donde se formaron y esta situación contribuye a la falta de especialistas en varias regiones del país.

“Si bien es cierto que en el tema de los especialistas tenemos algunos problemas, ya que no contamos con muchos en áreas como cardiología o anestesia, estamos haciendo los estudios para lograr que los médicos y especialistas que hacen su residencia se queden en estas mismas áreas”, explicó el viceministro.

Aseguró que la institución sigue trabajando en este tema para garantizar una buena atención a la población con el nombramiento de médicos generales, especialistas e internos.

