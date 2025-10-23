Analizan proyectos sobre descuentos a jubilados, pensionados y tercera edad

Ciudad de Panamá, Panamá/Una subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional se encarga de analizar la unificación de los tres proyectos que fueron presentados por los diputados de diferentes bancadas, con el objetivo de mejorar los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Las propuestas incluyen mejorar los descuentos, según las declaraciones de Guillermo Cortés, uno de los encargados de los movimientos de los jubilados:

Hoteles: Mantienen un 50% de descuento los jueves a domingo (antes 30%).

los jueves a domingo (antes 30%). Restaurantes: se encargan de aumentar el descuento del 25% al 30% por plato.

por plato. Medicamentos: se incrementa el descuento del 20% al 30%.

Estos beneficiarios aseguran que estos ajustes son necesarios ante el constante aumento de los precios de alimentos, servicios y medicinas.

Sin embargo, representantes del sector privado, incluyendo asociaciones de hoteles, restaurantes y la Cámara de Turismo, alertan que los aumentos podrían reducir la rentabilidad de los negocios y se pueden elevar los precios de productos y servicios. Domingo Obaldía, director de la Cámara de Turismo, dio a conocer que Panamá es el único país de la región que otorga tantos descuentos y considera que no es el momento adecuado para incrementarlos.

Una vez unificados, los proyectos serán enviados a la Comisión de Economía y Finanzas para su primer debate, donde se analizarán todas las opiniones y propuestas de los jubilados, pensionados y del sector privado, ya que este proceso busca lograr un equilibrio entre los beneficios sociales y la sostenibilidad económica de los negocios involucrados.

Con información de María De Gracia