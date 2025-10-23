Mulino defiende reemplazo del Ministerio de la Mujer: 'Ese fue un ministerio que nació con nombre propio y se politizó'

El presidente recordó que esta medida responde a una promesa hecha el 2 de enero , durante su discurso ante el pleno legislativo.

Santiago, Veraguas/Durante su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino defendió su decisión de transformar el Ministerio de la Mujer en un Instituto Nacional, asegurando que el cambio busca reducir la burocracia y aumentar la efectividad en las políticas públicas dirigidas a las mujeres panameñas.

Los títulos no hacen las instituciones. Ese fue un ministerio que nació con nombre propio y se politizó”, afirmó el mandatario, al destacar que el objetivo del nuevo modelo es crear una entidad “menos burocrática y más efectiva”, dijo ante el cuestionamiento de que si su decisión de transformar el ministerio en instituto no sería un retroceso en los derechos de las mujeres.

Mulino manifestó que la participación de Panamá en los organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos de la mujer no se verá afectada, pues el nuevo instituto asumirá esa representación. Además, dijo esperar que en la Asamblea Nacional se dé “un debate de altura” sobre el proyecto de ley que respalda la creación de esta nueva entidad, presentado por el Ejecutivo tras una amplia discusión en el Consejo de Gabinete.

El presidente recordó que esta medida responde a una promesa hecha el 2 de enero, durante su discurso ante el pleno legislativo. “Cumplí con lo que anuncié ese día”, enfatizó.

Mulino también aclaró que su reciente llamado a los jueces de garantías, de que fueran enérgicos en la aplicación de leyes a abusadores y femicidas, no guarda relación con el tema del Ministerio de la Mujer, aunque expresó preocupación por la ola de violencia que afecta al país.

“Por supuesto que todos exigimos una justicia más eficaz frente a los hechos violentos contra las mujeres, desde el femicidio hacia abajo, pero eso es otro tema. El Instituto de la Mujer no investiga ni juzga”, puntualizó.

Según el mandatario, el nuevo instituto permitirá un reforzamiento técnico y una gestión más eficiente que la del actual Ministerio de la Mujer, al que calificó de “burocratizado y expandido por todo el país”.

La semana pasada el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-25, que revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el cual estará adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).