Consejo de Gabinete aprueba proyecto de ley que eliminaría el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu

El proyecto aprobado este martes propone una reorganización estratégica mediante la derogación de la Ley 375 de 29 de diciembre de 2023, que creó el Ministerio de la Mujer.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este martes 21 de octubre el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-25, que revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el cual estará adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La medida surge tras tres meses del anuncio que realizó el presidente José Raúl Mulino sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer.

Esta medida fue duramente criticada por organizaciones de mujeres, quienes indicaron que esto representaría un retroceso en materia de derechos humanos y protección de las mujeres ante el aumento de casos de violencia de género y femicidios.

Según el informe del Consejo de Gabinete, con la aprobación del proyecto, el Inamu se encargará de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones.

Niurka Palacios, ministra de la Mujer, dijo que la institución seguirá contando con los albergues de corta estancia y los 17 Centros de Atención Integral, así como los programas de psicología, trabajo social y asesoría legal en el proceso de denuncias.

La línea 182 seguirá funcionando para la recepción de denuncias y atención a mujeres en vulnerabilidad, así como la apliación móvil Mujer App.

El Inamu, que funcionó hasta 2023, tras ser elevado a Ministerio de la Mujer en 2023, ahora seguirá funcionando como una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión.

La estructura asegurará la rectoría técnica y la articulación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional.

Los objetivos de la institución será la reducción de las causas estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres; garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, mediante la promoción, protección y defensa de las mujeres; incrementar la igualdad en el acceso y control de los recursos para el desarrollo pleno de las mujeres y sus comunidades; coordinar y articular con todas las instancias del Estado la política pública para las mujeres; garantizar el derecho de todas las mujeres, sin distinción alguna, a una vida libre de violencia; y garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Constitución Política de la República, las leyes y los instrumentos internacionales ratificados por Panamá.

En julio, cuando se dio a conocer la noticia como parte del plan de reducción y reorganización del Estado, Mulino había planteado que sería una secretaría en el Mides, sin embargo, en ese momento dijo que se estaba evaluando cómo se manejaría.

Este proyecto debe ser presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, en donde deberá ser debatido.