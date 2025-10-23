Mulino advierte que podría acudir a la Corte por ley que flexibiliza la abogacía

Mulino explicó que el tema le preocupa profundamente como abogado , por lo que dedicó tiempo a analizarlo junto a su equipo de asesores.

Santiago, Veraguas/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que volverá a analizar el proyecto de ley 168, que busca modificar la Ley 350 de 2022 y flexibilizar los requisitos para obtener la idoneidad en el ejercicio de la abogacía, aunque advirtió que de persistir las mismas condiciones, podría acudir a la Corte Suprema de Justicia.

Creo que es un gran error, porque esa ley distorsiona la manera de hacerse abogado en este país. Tendrá que llegar a mi despacho nuevamente; y si es el caso, no lo he visto en detalle, haré lo que corresponda frente a la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el mandatario durante su conferencia semanal.

A esta ley le dediqué tiempo a estudiarla como abogado, con el grupo de asesores, y las observaciones que hice son puntuales: son temas específicos que trasladan competencia a donde no deben estar y que no van a garantizar en el tiempo la promoción de abogados de verdad, no de tinterillos o de abogados egresados de universidades de garajes”, sostuvo.

El presidente reiteró que mantiene su posición crítica frente a las reformas, aunque reconoció la prerrogativa del Legislativo en el proceso democrático.

“La voy a ver. La prerrogativa legislativa es una democracia. Voy a revisarla nuevamente, porque aquí tengo todavía una palabra que dar”, señaló.

El proyecto de ley 168 fue aprobado el 21 de octubre por el pleno de la Asamblea Nacional con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tras ser avalado por insistencia y sin modificaciones, luego de que el presidente lo vetara parcialmente el 18 de septiembre.

En aquel momento, Mulino fundamentó su veto en que las reformas representaban “un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la elevación de los niveles profesionales que la carrera exige y que la ciudadanía legítimamente demanda”.

Durante su conferencia, el mandatario reiteró que “lo pensó mucho” antes de emitir el veto e indicó que recibió opiniones de diversos gremios jurídicos, que coincidieron con su criterio de que la norma “no era conveniente”.