Fiestas Patrias en Santiago: La campeona de boxeo Nataly Delgado fue la abanderada del 9 de noviembre

Veraguas/La veragüense Nataly Delgado, campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), fue la abanderada de los desfiles del 9 de noviembre en la ciudad de Santiago, donde encabezó la jornada cívica ante miles de asistentes que celebraban la fecha patria. La boxeadora destacó el orgullo que representa portar la bandera en su provincia y ser reconocida por su trayectoria deportiva, que la ha convertido en un referente nacional.

Delgado aprovechó su participación para invitar al país entero a respaldarla en un momento crucial de su carrera: su primera defensa del título mundial, programada para el 6 de diciembre en Santiago. La pelea se realizará en el Hotel Gran David, donde enfrentará a la venezolana Yoselin Fernández.

“La verdad que para mí es un gran honor ser distinguida en mi hermosa provincia. Siempre ha sido un honor representarla con mucho orgullo”, expresó la campeona, quien además hizo un llamado directo a los sectores público y privado para respaldar este compromiso deportivo.

“Quiero extender una invitación a todos esos patrocinadores, al gobierno nacional y a la empresa privada a que se unan a este proyecto. Para poder seguir representando a nuestro país con orgullo, necesitamos ese apoyo”, afirmó.

El ambiente festivo del 9 de noviembre se vivió desde tempranas horas en las calles de Santiago, donde centros educativos, delegaciones cívicas y familias se congregaron con pancartas y mensajes de apoyo para disfrutar de los desfiles. Durante toda la jornada participaron escuelas de distintos niveles, y para la noche se espera la presentación de colegios de educación media y bandas independientes, que tradicionalmente cierran el recorrido patriótico de este día.

En Santiago, el 9 de noviembre se conmemora la adhesión de este distrito veragüense a la gesta separatista de 1903, cuando la comunidad manifestó su respaldo al movimiento que dio origen a la República de Panamá.

Ayer también se celebró el Día de la Mujer Sonaeña, ya que también el 8 de noviembre, un grupo de 71 mujeres se reunió en el parque del poblado para firmar un acta de adhesión a la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903. Desde entonces, estas acciones son consideradas un símbolo de valentía y compromiso patriótico.

