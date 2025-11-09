Subdirector de la Policía asegura que trabajan en la prevención frente a la ola de crímenes en el país

Sobre el caso del joven Esteban De León, encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de 24 de Diciembre, Domínguez aclaró que no está vinculado a actividades delictivas.

Veraguas/El subdirector general de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, se refirió este fin de semana a los hechos de violencia que en las últimas semanas han conmocionado al país, tras el hallazgo de varios cuerpos sin vida en diferentes puntos del territorio nacional.

Durante su participación en los desfiles de Santiago en Veraguas, Domínguez explicó que muchos de estos casos están relacionados con actividades del crimen organizado, especialmente con disputas ligadas al narcotráfico. Sin embargo, hizo una distinción importante al señalar que no todos los hechos violentos recientes responden al mismo patrón delictivo.

El subdirector aprovechó para enviar un mensaje directo a la juventud, advirtiendo sobre los riesgos del dinero fácil y el impacto de las drogas en la sociedad.

“El dinero fácil lleva a una situación difícil. Lo que trae la droga es la muerte o la cárcel. A los jóvenes les decimos: no se dejen arrastrar por este mundo”, enfatizó.

Domínguez reiteró que la Policía Nacional mantiene operativos y acciones de prevención junto a otras instituciones, fomentando la educación y el deporte como herramientas para construir un país más seguro.

“Podemos crear patria desde la educación, la prevención y los espacios sanos. Esa es nuestra apuesta”, afirmó.

“El caso de Esteban De León es totalmente aislado y no guarda relación con el crimen organizado”, precisó.

Añadió que será el Ministerio Público el encargado de ofrecer los avances oficiales de la investigación, mientras la Policía se mantiene a la espera de que se emitan nuevas órdenes de detención relacionadas con el hecho.

Información de Ney Castillo